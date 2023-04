Heimsieg gegen Ollersdorf: ATSV Auersthal weiter unbezwungen

Details Sonntag, 02. April 2023 00:12

2. Klasse Marchfeld: Mit 0:3 verlor der SC Marchfelder Bank Ollersdorf am vergangenen Samstag vor 100 Besuchern deutlich gegen den ATSV OMV Auersthal. Der ATSV Auersthal setzte sich standesgemäß gegen den SC Ollersdorf durch. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Auersthal einen knappen 5:4-Sieger.

Simon Pammer markierte vor 100 Zuschauern die Führung für den Spitzenreiter (9.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Oliver Bauer den Vorsprung des Heimteams auf 2:0 (43.). Mit der Führung für den ATSV OMV Auersthal ging es in die Halbzeitpause. Tunahan Bagirtlak gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ATSV Auersthal (82.). Schlussendlich verbuchte Auersthal gegen Ollersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Auersthal weiter ohne Niederlage

Wer soll den ATSV OMV Auersthal noch stoppen? Der ATSV Auersthal verbuchte gegen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Mit nur neun Gegentoren stellt Auersthal die sicherste Abwehr der Liga. Der ATSV OMV Auersthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 13 Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit sieben Siegen in Folge ist der ATSV Auersthal so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SC Ollersdorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Auersthal weiter im Abstiegssog. Ollersdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Gäste ließen in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherten sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der ATSV OMV Auersthal hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 15.04.2023 gegen den SV Ebenthal. Am 08.04.2023 empfängt der SC Marchfelder Bank Ollersdorf in der nächsten Partie den SC Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SC Marchfelder Bank Ollersdorf, 3:0 (2:0)

82 Tunahan Bagirtlak 3:0

43 Oliver Bauer 2:0

9 Simon Pammer 1:0

