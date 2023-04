Ebenthal geht gegen Angern unter

Details Sonntag, 09. April 2023 00:04

2. Klasse Marchfeld: Der FC Marchfelder Bank Angern fertigte den SV Ebenthal am Samstag vor etwa 50 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der FC Angern setzte sich standesgemäß gegen Ebenthal durch. Das Hinspiel war eine Demonstration des FC Marchfelder Bank Angern gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gastgeber nach vier Minuten, doch der Kopfball verfehlte das Tor. Markus Blum stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 31 per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle war. Doppelpack für den FC Angern: Nach seinem ersten Tor (34., Freistoß) markierte Daniel Suppan wenig später seinen zweiten Treffer per Strafstoß (36.). Zur Halbzeit blickte der FC Marchfelder Bank Angern auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Der SV Ebenthal wurde deutlich abgehängt, als der FC Marchfelder Bank Angern auf 4:0 erhöhte (75.). Miroslav Lisner legte in der 89. Minute zum 5:0 für den FC Angern nach. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der FC Marchfelder Bank Angern bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Angern klettert auf Rang drei

Ebenthal bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Marchfeld. Wann findet die Heimmannschaft die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den FC Angern setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SV Ebenthal im Klassement weiter abrutschte. 15:67 – das Torverhältnis von Ebenthal spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Ebenthal alles andere als positiv. Die Misere von Ebenthal hält an. Insgesamt kassierte der SV Ebenthal nun schon vier Niederlagen am Stück.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der FC Marchfelder Bank Angern ist weiter auf Kurs. Die Verteidigung des FC Angern wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zwölfmal bezwungen. Die bisherige Spielzeit des FC Marchfelder Bank Angern ist weiter von Erfolg gekrönt. Der FC Angern verbuchte insgesamt acht Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief der FC Marchfelder Bank Angern konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für Ebenthal ist der ATSV OMV Auersthal (Samstag, 16:30 Uhr). Der FC Angern misst sich am selben Tag mit dem SC Markgrafneusiedl (15:30 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – FC Marchfelder Bank Angern, 0:5 (0:3)

89 Miroslav Lisner 0:5

75 Yusuf Tuenay 0:4

36 Daniel Suppan 0:3

34 Daniel Suppan 0:2

31 Markus Blum 0:1

