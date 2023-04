Matzen siegt bei Gänserndorf Süd deutlich

Details Montag, 17. April 2023 00:12

2. Klasse Marchfeld: Matzen erreichte vor etwa 50 Fußballfans einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Gänserndorf-Süd. Der SC Matzen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war eine Demonstration des Gasts gewesen, als man die Partie mit 7:3 für sich entschieden hatte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Matzen bereits in Front. Dominik Braun markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Lukas Kucera den Vorsprung des SC Matzen auf 2:0. Doch dann pfiff der Unparteiische und zeigte auf den Elfmeterpunkt und Matzen musste den Treffer von David Kysela zum 1:2 hinnehmen (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Pavel Velecky in der 28. Minute zum 3:1. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Für das 4:1 zugunsten des SC Matzen sorgte dann kurz vor Schluss Kucera, der Matzen und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (91.). Am Ende schlug der SC Matzen Gänserndorf Süd auswärts.

Matzen springt auf Rang drei

Beim FC Gänserndorf-Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Mit 23 Zählern aus 16 Spielen steht der Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Gänserndorf-Süd derzeit auf dem Konto. Gänserndorf Süd ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nach 15 absolvierten Spielen stockte Matzen sein Punktekonto bereits auf 28 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Saison des SC Matzen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Matzen nun schon neun Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte.

Am kommenden Samstag trifft der FC Gänserndorf-Süd auf den ASKÖ Strasshof SV, der SC Matzen spielt am selben Tag gegen den ATSV Weikendorf.

2. Klasse Marchfeld: FC Gänserndorf-Süd – SC Matzen, 1:4 (1:3)

91 Lukas Kucera 1:4

28 Pavel Velecky 1:3

21 David Kysela 1:2

14 Lukas Kucera 0:2

2 Dominik Braun 0:1

