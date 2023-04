ATSV Auersthal marschiert auch gegen Ebenthal weiter Richtung Titel

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:51

2. Klasse Marchfeld: Der ATSV Auersthal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 50 Zuschauern einen 6:0-Erfolg davon. Auersthal setzte sich standesgemäß gegen Ebenthal durch. Der ATSV OMV Auersthal hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 10:0-Sieg verbucht.

Etwas mehr als zwanzig Minuten konnte der Underdog die Null halten. Die Führung des Tabellenführers stellte Simon Pammer sicher. Der Angreifer traf vor 50 Zuschauern zum 1:0 (26.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Günther Helm auf 2:0 (36.). Mit der Führung für den ATSV Auersthal ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Pammer für Auersthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Für das 4:0 des ATSV OMV Auersthal sorgte Oliver Bauer, der in Minute 68 zur Stelle war. Pammer legte in der 77. Minute zum 5:0 für den ATSV Auersthal nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Thomas Schmidt für einen Treffer sorgte (91.). Letztlich feierte Auersthal gegen den SV Ebenthal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Pammer-Dreierpack bringt Auersthal dem Titel näher

Nachdem der ATSV OMV Auersthal hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der ATSV Auersthal weiter im Rennen um die vorderen Plätze. An Auersthal gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst neunmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Marchfeld. Der ATSV OMV Auersthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 14 Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Ebenthal holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach der klaren Pleite gegen den ATSV Auersthal steht der SV Ebenthal mit dem Rücken zur Wand. In der Defensive drückt der Schuh bei Ebenthal, was in den 73 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Nach der klaren Niederlage gegen Auersthal ist der SV Ebenthal weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Marchfeld. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist der SV Ebenthal weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den ATSV Auersthal war am Ende kein Kraut gewachsen. Zuletzt lief es erfreulich für Auersthal, was 15 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Schon am Sonntag ist der ATSV OMV Auersthal wieder gefordert, wenn man beim SC Markgrafneusiedl gastiert. Ebenthal empfängt schon am Samstag den SC Breitensee als nächsten Gegner.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SV Ebenthal, 6:0 (2:0)

91 Thomas Schmidt 6:0

77 Simon Pammer 5:0

68 Oliver Bauer 4:0

53 Simon Pammer 3:0

36 Guenther Helm 2:0

26 Simon Pammer 1:0

