Weikendorf verliert hoch gegen Matzen

Details Sonntag, 23. April 2023 00:28

2. Klasse Marchfeld: Matzen fertigte Weikendorf am Samstag vor etwa 100 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der SC Matzen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ATSV Weikendorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Matzen die Punkte von Weikendorf entführt und einen 2:0-Auswärtssieg für sich reklamiert.

Der SC Matzen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Kucera traf in der sechsten Minute nach einem Eckball zur frühen Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Radek Polach das 2:0 nach (40.). Mit dem 3:0 durch Kucera schien die Partie bereits in der 45+1. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte Matzen auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 55. Minute lenkte Dennis Spielauer den Ball zugunsten des SC Matzen ins eigene Netz. Auch in der Nachspielzeit kannte Matzen keine Gnade. Andreas Wendy markierte den fünften Treffer (92.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SC Matzen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Matzen sichert Platz drei ab

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den ATSV Weikendorf festigte Matzen den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte dem SC Matzen in der 2. Klasse Marchfeld kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saisonbilanz von Matzen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte der SC Matzen lediglich fünf Niederlagen ein.

Weikendorf holte auswärts bisher nur acht Zähler. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen Matzen weiter im Abstiegssog. Der ATSV Weikendorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von Weikendorf bleibt angespannt. Gegen den SC Matzen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag trifft Matzen auf den ASKÖ Strasshof SV, der ATSV Weikendorf spielt tags darauf gegen den FC Marchfelder Bank Angern.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – ATSV Weikendorf, 5:0 (3:0)

92 Andreas Wendy 5:0

55 Eigentor durch Dennis Spielauer 4:0

46 Lukas Kucera 3:0

40 Radek Polach 2:0

6 Lukas Kucera 1:0

