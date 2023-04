Ebenthal beendet gegen Breitensee die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 23. April 2023 00:33

2. Klasse Marchfeld: Der SV Ebenthal und der SC Breitensee boten den 55 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Breitensee hatte mit 4:1 gesiegt.

Erik Zacek brachte Ebenthal in der 14. Spielminute in Führung. In der 21. Minute erhöhte Lukas Demetrovic auf 2:0 für die Heimmannschaft. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Peter Udvorka in der 28. Minute und verkürzte damit auf 2:1. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Für das 3:1 des SV Ebenthal zeichnete Daniel Gasser mit einem Freistoßtreffer verantwortlich (48.). Marko Jankovic von Ebenthal bekam vom Unparteiischen die Rote Karte zu sehen (70., Torchancenverhinderung). Die Gäste verschossen allerdings den darauf folgenden Penalty. Simon Gasselich war zur Stelle und markierte dann noch das 2:3 des SC Breitensee (73.). In Minute 93 musste auch Breitensees Matthias Schuster (Gel-Rot) den Platz verlassen. Der SV Ebenthal stellte Breitensee ein Bein: Der Gast musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 2:3 geschlagen geben.

Ebenthal gibt ein Lebenszeichen von sich

Ebenthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des SV Ebenthal keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Ebenthal ist deutlich zu hoch. 75 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Marchfeld fing sich bislang mehr Tore ein. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Ebenthal etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte Ebenthal.

In der Defensivabteilung des SC Breitensee knirscht es gewaltig, weshalb Breitensee weiter im Schlamassel steckt. Vom Glück verfolgt war der SC Breitensee in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist der SV Ebenthal zum SC Obersiebenbrunn, zeitgleich empfängt Breitensee den SC Markgrafneusiedl.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – SC Breitensee, 3:2 (2:1)

73 Simon Gasselich 3:2

48 Daniel Gasser 3:1

28 Peter Udvorka 2:1

21 Lukas Demetrovic 2:0

14 Erik Zacek 1:0

