Breitensee ringt Markgrafneusiedl einen Punkt ab

2. Klasse Marchfeld: Markgrafneusiedl war als Siegesanwärter bei Breitensee angetreten, musste sich jedoch vor rund 100 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Dem SC Breitensee gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, SC Markgrafneusiedl. Das Hinspiel hatte der SC Markgrafneusiedl mit 4:2 gewonnen.

Breitensee geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Berkan Tan das schnelle 1:0 für Markgrafneusiedl erzielte. In der 28. Minute brachte Pavol Brunner den Ball im Netz des SC Markgrafneusiedl unter und glich zum 1:1 aus. Kadir Yagci schoss für den SC Breitensee in der 36. Minute das zweite Tor. Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Die Niederlage wollten die Gäste aber nicht akzeptieren. Ali Kaya beförderte das Leder zum 2:2 von Markgrafneusiedl in die Maschen (77.). Die Schlussphase musste Breitensee ohne Peter Udvorka bestreiten, der in der 79. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SC Breitensee und der SC Markgrafneusiedl die Punkte teilten.

Markgrafneusiedl lässt den Tabellenführer enteilen

Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des SC Breitensee derzeit nicht. Breitensee verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. In den letzten Partien hatte der SC Breitensee kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Mit 34 Punkten auf der Habenseite steht Markgrafneusiedl derzeit auf dem zweiten Rang. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Der SC Markgrafneusiedl ist seit drei Spielen unbezwungen.

Breitensee hat als Nächstes eine Auswärtsaufgabe vor der Brust. Am Sonntag geht es zum SC Engelhartstetten. Am Montag gastiert Markgrafneusiedl beim FC Marchfelder Bank Angern.

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – SC Markgrafneusiedl, 2:2 (2:1)

77 Ali Kaya 2:2

36 Kadir Yagci 2:1

28 Pavol Brunner 1:1

9 Berkan Tan 0:1

