Weikendorf unterliegt beim FC Angern

Details Sonntag, 30. April 2023 00:03

2. Klasse Marchfeld: Beim FC Angern holte sich Weikendorf vor knapp 50 Fans eine 1:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Marchfelder Bank Angern heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der FC Marchfelder Bank Angern war im Hinspiel gegen den ATSV Weikendorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Weikendorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Harun Akaslan das schnelle 1:0 für den FC Angern erzielte. Für das 2:0 des FC Marchfelder Bank Angern zeichnete Moritz Wolf verantwortlich (33.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Christoph Billan versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz des FC Angern und verkürzte somit auf 2:1. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Michael Komenda vom ATSV Weikendorf, der in der 85. Minute mit Rot (Torchancenverhinderung) vom Platz geschickt wurde. Daniel Suppan stellte mit dem fälligen Strafstoß den Stand von 3:1 für den FC Marchfelder Bank Angern her (86.). Schlussendlich verbuchte der FC Angern gegen Weikendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Angern sichert Platz vier ab

Mit dem souveränen Sieg gegen den ATSV Weikendorf festigte der FC Marchfelder Bank Angern die vierte Tabellenposition. In der Defensive des FC Angern griffen die Räder ineinander, sodass der FC Marchfelder Bank Angern im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Mit dem Sieg baute der FC Marchfelder Bank Angern die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der FC Angern acht Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Die letzten Resultate des FC Angern konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Weikendorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Die Situation des ATSV Weikendorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den FC Marchfelder Bank Angern handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Als Nächstes steht der FC Angern dem SC Markgrafneusiedl gegenüber (Montag, 16:30 Uhr). Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Weikendorf mit dem ATSV OMV Auersthal.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – ATSV Weikendorf, 3:1 (2:0)

86 Daniel Suppan 3:1

56 Christoph Billan 2:1

33 Moritz Wolf 2:0

8 Harun Akaslan 1:0

