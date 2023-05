SC Ollersdorf kämpft sich zum Punkt gegen Strasshof

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:10

2. Klasse Marchfeld: Im Spiel SC Marchfelder Bank Ollersdorf gegen Strasshof trennten sich die Gegner vor 90 Besuchern mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Der ASKÖ Strasshof SV hatte das Hinspiel gegen den SC Ollersdorf mit 2:0 gewonnen.

Was für eine Anfangsphase! Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Strasshof bereits in Front. Mario Erben markierte in der dritten Minute die Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Leidner (4.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Martin Simonik in der sechsten Minute, und verkürzte damit auf 2:1. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des ASKÖ Strasshof SV in die Kabine. In der 57. Minute brachte Dominik Scherbl den Ball im Netz von Strasshof unter. Nach einer deutlichen Führung wähnte der ASKÖ Strasshof SV die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Ollersdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Drei Tore binnen drei Minuten

Auf dem zehnten Platz der Hinserie nahm man vom SC Marchfelder Bank Ollersdorf wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des Heimteams aus, sodass man nun auf dem achten Platz steht. Der SC Ollersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Ollersdorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Die Rückrunde verlief für Strasshof bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der ASKÖ Strasshof SV noch kein einziges Mal. Mit 28 Punkten auf der Habenseite steht Strasshof derzeit auf dem fünften Rang. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der ASKÖ Strasshof SV momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Strasshof insgesamt nur zwei Zähler.

Am Samstag empfängt der SC Marchfelder Bank Ollersdorf den SC Matzen. In zwei Wochen trifft der ASKÖ Strasshof SV auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 17.05.2023 beim SV Gänserndorf antritt.

2. Klasse Marchfeld: SC Marchfelder Bank Ollersdorf – ASKÖ Strasshof SV, 2:2 (1:2)

57 Dominik Scherbl 2:2

6 Martin Simonik 1:2

4 Dominik Leidner 0:2

3 Mario Erben 0:1

