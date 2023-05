Gänserndorf-Süd rupft Ebenthal

Details Montag, 15. Mai 2023 00:19

2. Klasse Marchfeld: Ebenthal kam gegen Gänserndorf-Süd vor 50 Besuchern mit 0:6 unter die Räder. Gänserndorf Süd hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte der FC Gänserndorf-Süd den SV Ebenthal mit einem beeindruckenden 7:1 vom Feld gefegt.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde war das torlose Treiben vorbei. Manuel Abdel Rehim war es, der in der 18. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Ebenthal unterbrachte. Safak Sisman trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Gänserndorf-Süd. Auch in Halbzeit zwei lief das Match meist nur in eine Richtung. Für ruhige Verhältnisse sorgte Jakub Jamny, als er das 3:0 für den Gastgeber besorgte (51.). Michal Janik beseitigte mit seinen Toren (69./80., Elfmeter) die letzten Zweifel am Sieg von Gänserndorf Süd. Sisman stellte schließlich in der 89. Minute den 6:0-Sieg für den FC Gänserndorf-Süd sicher. Am Ende kam Gänserndorf-Süd gegen den SV Ebenthal zu einem verdienten Sieg.

Gänserndorf-Süd erklimmt Platz fünf

Bei Gänserndorf Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (61). Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des FC Gänserndorf-Süd aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. Gänserndorf-Süd verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Gänserndorf Süd befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Ebenthal bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Marchfeld. Nach der klaren Pleite gegen den FC Gänserndorf-Süd steht der SV Ebenthal mit dem Rücken zur Wand. In der Defensive drückt der Schuh bei Ebenthal, was in den 91 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Gäste mussten sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Ebenthal insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von Ebenthal wird immer größer. Gegen Gänserndorf-Süd verlor der SV Ebenthal bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Sonntag tritt Gänserndorf Süd beim SC Markgrafneusiedl an, während Ebenthal einen Tag zuvor den ASKÖ Strasshof SV empfängt.

2. Klasse Marchfeld: FC Gänserndorf-Süd – SV Ebenthal, 6:0 (2:0)

