Suppan trifft in Nachspielzeit gegen Breitensee zum Remis für FC Angern

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:02

2. Klasse Marchfeld: Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des FC Marchfelder Bank Angern gegen den SC Breitensee. Breitensee erwies sich vor 80 Fans gegen den FC Angern als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte der FC Marchfelder Bank Angern mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Vor der Pause durften die Zuschauer keine Tore bestaunen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Moritz Wolf brach für den FC Angern den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Für das 1:1 des SC Breitensee zeichnete Simon Gasselich verantwortlich (78.). In der 89. Minute lenkte Daniel Suppan den Ball zugunsten der Gäste ins eigene Netz. Der Abwehrspieler besserte seinen Fauxpas wieder aus und sicherte dem FC Marchfelder Bank Angern das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Suppan den 2:2-Endstand her (92.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die Heimmannschaft und Breitensee mit einem Unentschieden.

Suppan im Mittelpunkt

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der FC Angern den vierten Platz in der Tabelle ein. Der FC Marchfelder Bank Angern verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und vier Niederlagen.

Der SC Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Breitensee liegt nun auf Platz zehn. Vier Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der SC Breitensee momentan auf dem Konto.

Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Breitensee noch Luft nach oben. Gewinnen hatte beim FC Angern zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am kommenden Samstag trifft der FC Marchfelder Bank Angern auf den SC Obersiebenbrunn, der SC Breitensee spielt am selben Tag gegen den ATSV OMV Auersthal.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – SC Breitensee, 2:2 (0:0)

92 Daniel Suppan 2:2

89 Eigentor durch Daniel Suppan 1:2

78 Simon Gasselich 1:1

68 Moritz Wolf 1:0

