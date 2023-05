Der ATSV Auersthal deklassiert Matzen

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:05

2. Klasse Marchfeld: Der ATSV Auersthal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 110 Zuschauern einen 6:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ATSV OMV Auersthal heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Auersthal Matzen in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Lange Zeit blieb das Spiel offen. In der 41. Minute lenkte Radek Polach den Ball zugunsten des ATSV OMV Auersthal ins eigene Netz. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Marcelo Tardon Garces mit dem 2:0 für den Ligaprimus zur Stelle (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung des ATSV Auersthal ließ Tunahan Bagirtlak in der 52. Minute anwachsen. Auersthals Üveys Karabulut brachte den Ball zum 4:0 über die Linie (70.). Erneut traf der ATSV OMV Auersthal und stellte den Spielstand durch einen Treffer von Mustafa Günay damit auf 5:0 (75.). Der Treffer von Bogdan Alin Dolan in der 80. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Zum Schluss feierte der ATSV Auersthal einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Matzen.

Auersthal weiterhin ohne Niederlage

Trotz der Niederlage fiel Matzen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Elf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

An Auersthal gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zehnmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Marchfeld. Auersthal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Mit insgesamt 51 Zählern befindet sich der ATSV OMV Auersthal voll in der Spur. Die Formkurve des SC Matzen dagegen zeigt nach unten.

Der nächste Gegner von Matzen, welcher in zwei Wochen, am 04.06.2023, empfangen wird, ist der SC Breitensee. Der ATSV Auersthal hat als Nächstes eine Auswärtsaufgabe vor der Brust. Am Samstag geht es zu Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – ATSV OMV Auersthal, 0:6 (0:2)

80 Bogdan Alin Dolan 0:6

75 Mustafa Guenay 0:5

70 Ueveys Karabulut 0:4

52 Tunahan Bagirtlak 0:3

45 Marcelo Tardon Garces 0:2

41 Eigentor durch Radek Polach 0:1

