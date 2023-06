Remis zwischen Obersiebenbrunn und Breitensee

Details Montag, 12. Juni 2023 00:04

2. Klasse Marchfeld: Im Spiel des SC Obersiebenbrunn gegen den SC Breitensee gab es vor 70 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Breitensee vom Favoriten. Tore hatten beide Mannschaften dem Publikum im Hinspiel nicht geboten. Es hatte mit 0:0 geendet.

Die Gäste erwischten in diesem Spiel den besseren Start. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Pavol Brunner sein Team in der zehnten Minute. In der 39. Minute erhöhte Peter Udvorka auf 2:0 für den SC Breitensee. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 von Obersiebenbrunn stellte Ilija Radosevic sicher (51.). Doch dann jubelten wieder die Gäste. Für das 3:1 von Breitensee zeichnete Markus White verantwortlich (63.). In der 80. Minute erhielt Matthias Schuster die Gelb-Rote Karte, sodass der Gast fortan in Unterzahl agieren musste. Adam Klacko war es, der in der 87. Minute den Ball im Gehäuse des SC Breitensee unterbrachte und auf 3:2 verkürzte. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Radosevic in der 88. Minute mit der Roten Karte (Tätlichkeit) des Feldes verwiesen wurde. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Daniel Rauschitz für den SC Obersiebenbrunn doch noch zum 3:3 traf (92.). Breitensee ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Obersiebenbrunn noch ein Unentschieden.

Rauschitz trifft in Nachspielzeit

Der SC Obersiebenbrunn befindet sich mit 33 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Seit zwölf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, das Heimteam zu besiegen.

Der SC Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Breitensee bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Zuletzt war beim SC Breitensee der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Kommende Woche tritt Obersiebenbrunn beim SC Matzen an (Samstag, 17:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Breitensee Heimrecht gegen den SV Gänserndorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – SC Breitensee, 3:3 (0:2)

92 Daniel Rauschitz 3:3

87 Adam Klacko 2:3

63 Markus White 1:3

51 Ilija Radosevic 1:2

39 Peter Udvorka 0:2

10 Pavol Brunner 0:1

