Gänserndorf-Süd verliert hoch bei Dürnkrut/Jedenspeigen

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: In der 2. Klasse Marchfeld fand am Wochenende bereits die 2. Runde der neuen Saison statt. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SG Dürnkrut/Jedenspeigen und Gänserndorf-Süd vor 70 Besuchern mit dem Endstand von 9:1.

Paul Waditschatka stellte die Weichen für den Dürnkrut/Jedenspeigen auf Sieg, als er in Minute drei mit dem 1:0 zur Stelle war. Alex Balogh glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gastgeber (19./23.). Michal Janik verkürzte für Gänserndorf Süd später in der 34. Minute per Freistoß auf 1:3. Mit der Führung für Dürnkrut/Jedenspeigen ging es in die Halbzeitpause.

Balogh mit fünf Treffern der Sieggarant

Balogh (48.), Michal Flaska (69.) und Levente Spanitz (72.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg des Tabellenprimus aufkommen. Mit dem Tor zum 7:1 steuerte Flaska bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Für das 8:1 und 9:1 war wieder Balogh verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (77./87.). Schließlich sprang für den SG Dürnkrut/Jedenspeigen gegen den FC Gänserndorf-Süd ein Dreier heraus.

Die errungenen drei Zähler gingen für den Dürnkrut/Jedenspeigen einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Die Ausbeute von 36 Punkten sorgte dafür, dass Gänserndorf-Süd die abgelaufene Saison auf Rang fünf beendete.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Gänserndorf Süd derzeit auf dem fünften Rang.

Kommende Woche tritt der SG Dürnkrut/Jedenspeigen beim SV Ebenthal an (Samstag, 17:00 Uhr), am gleichen Tag genießt der FC Gänserndorf-Süd Heimrecht gegen den SV Großschweinbarth.

2. Klasse Marchfeld: SG Dürnkrut/Jedenspeigen – FC Gänserndorf-Süd, 9:1 (3:1)

87 Alex Balogh 9:1

77 Alex Balogh 8:1

75 Michal Flaska 7:1

72 Levente Spanitz 6:1

69 Michal Flaska 5:1

48 Alex Balogh 4:1

34 Michal Janik 3:1

23 Alex Balogh 3:0

19 Alex Balogh 2:0

3 Paul Waditschatka 1:0

