Hohenruppersdorf holt Punkt in Großengersdorf

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Der Absteiger aus der 1. Klasse Nord empfing in Runde zwei der neuen Saison Außenseiter Hohenruppersdorf. Der SC Simsek Bau Großengersdorf und der SC Hohenruppersdorf boten den 170 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:2.

Alessandro Bijelonjic brachte sein Team des SC Hohenruppersdorf schon in der sechsten Minute nach vorn. In der 16. Minute erhöhte Matej Klokner sogar auf 2:0 für Hohenruppersdorf. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Hohenruppersdorf verspielt ein 2:0

In Halbzeit zwei raffte sich der Gastgeber aber nochmal auf und der SC Großengersdorf verkürzte durch einen Treffer von Dogan Karasu auf 1:2 (59.). In der 76. Minute gelang den Gastgebern, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Maximilian Mazura. Nach einer deutlichen Führung wähnte der SC Hohenruppersdorf die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Großengersdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Simsek Bau Großengersdorf liegt nun auf Platz drei.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Hohenruppersdorf aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz steht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Als Nächstes steht für den SC Großengersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen den SCU Obersdorf/P. Der SC Hohenruppersdorf tritt bereits einen Tag vorher gegen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf an (19:30 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SC Simsek Bau Großengersdorf – SC Hohenruppersdorf, 2:2 (0:2)

76 Maximilian Mazura 2:2

59 Dogan Karasu 1:2

16 Matej Klokner 0:2

6 Alessandro Bijelonjic 0:1

