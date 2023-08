Weikendorf lässt sich vom FC Angern überrumpeln

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Etwa 140 Zuschauer pilgerten am Samstag ins Marchland-Stadion nach Angern und wollten das Spiel des FC Angern gegen den ATSV Weikendorf nicht verpassen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Marchfelder Bank Angern und der ATSV Weikendorf mit dem Endstand von 7:0.

Der FC Angern legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Robert Siegl aufhorchen (13./15.). Mit dem 3:0 von Miroslav Lisner für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.). Doppelpack für den FC Marchfelder Bank Angern: Nach seinem dritten Tor (38.) markierte Siegl wenig später seinen vierten Treffer (43.). Die Pausenführung des FC Angern fiel deutlich wie verdient aus.

Fünfmal Siegl

Siegl führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem Strafstoß zum 6:0 war er schon das fünfte Mal an diesem Tag erfolgreich (64.). Stefan Stojak gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den FC Marchfelder Bank Angern (88.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der FC Angern bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trotz der drei Zähler machte der FC Marchfelder Bank Angern im Klassement keinen Boden gut. Der FC Angern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Die Abwehrprobleme von Weikendorf bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 2:15 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Weikendorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der FC Marchfelder Bank Angern tritt am Samstag, den 02.09.2023, um 16:30 Uhr, beim FC Gänserndorf-Süd an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt der ATSV Weikendorf den SV Gänserndorf.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – ATSV Weikendorf, 7:0 (5:0)

88 Stefan Stojak 7:0

64 Robert Siegl 6:0

43 Robert Siegl 5:0

38 Robert Siegl 4:0

31 Miroslav Lisner 3:0

15 Robert Siegl 2:0

13 Robert Siegl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.