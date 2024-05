ASK Eichkogel: "Die Mannschaft wird großteils zusammengehalten"

2. Klasse Ost-Mitte

Details Dienstag, 21. Mai 2024 16:04

Der ASK Eichkogel hat in der 2. Klasse Ost-Mitte das Ziel aller Träume erreicht und den Titel fixiert. Konkret gelang das mit einem Unentschieden gegen Achau, den letzten Runden in der Liga kann man somit deutlich entspannter entgegenblicken, wenngleich der Ehrgeiz betont hochgehalten wird. Ligaportal hat Sektionsleiter Richard Blau zum Interview gebeten. Geplaudert wurde unter anderem über die Traumsaison des Meisters, Neuigkeiten betreffend kommender Saison sowie den kommenden Gegner, gilt es ja immerhin eine Saison ordentlich fertigzuspielen.

Ligaportal: Herr Blau, wie fällt Ihre Einschätzung zur sportlichen Performance der Mannschaft in der Rückrunde aus?

Richard Blau: Aufgrund des Umstands, dass wir im Herbst die volle Punkteanzahl erreicht haben, ist da natürlich nicht mehr viel drüber gegangen. Wir haben jetzt zwar ein paar Punkte liegen lassen, haben aber vor zwei Wochen unseren Meister fixiert, von daher ist das eine top Saison mit manchmal spielerischem Potenzial nach oben.

Ligaportal: Kann man sagen, dass alle Ziele, die man sich gesetzt hat, erreicht wurden?

Richard Blau: Genau, der Meister war das Ziel vor der Saison. Das hat im Herbst eben schon wunderbar ausgesehen mit der vollen Punkteanzahl, jetzt im Frühjahr haben wir einmal verloren, einmal unentschieden gespielt und eben mit dem letzten Unentschieden gegen Achau den Titel fixiert. Wir haben jetzt noch drei Runden, so wie ich unseren Trainer einschätze, will er die restlichen drei Partien auch gewinnen, natürlich merkt man aber schon im Training, dass alle ein bisschen lockerer sind, jeder ist ein bisschen befreiter und gönnt sich vielleicht die eine oder andere Trainingspause, sage ich mal. Grundsätzlich haben wir die Ziele alle mehr als erreicht und planen eigentlich schon für die nächste Klasse.

Ligaportal: À propos: Wie wird der Kader aussehen, wird die Mannschaft zusammenbleiben?

Richard Blau: Die Mannschaft wird großteils zusammengehalten, eigentlich haben wir nur einen Abgang beziehungsweise maximal zwei, und wir werden natürlich für adäquate Verstärkungen sorgen, werden eine gute Mischung aus Routine und jungem Blut versuchen zusammenzustellen.

Ligaportal: Nach der Partie ist bekanntlich vor der Partie: Welche Art von Aufgabe erwartet den ASK Eichkogel denn im nächsten Spiel?

Richard Blau: Ich glaube nicht, dass der Trainer vom Spielsystem viel umstellen wird, er wird sicherlich wie in jeder Partie auf Sieg spielen, das ist einfach die Mentalität, die er den Leuten lernen will. Wir werden da sicherlich jetzt nicht viel ändern, was das System betrifft, sondern er verlangt von jedem 120 Prozent, gibt auch selbst 120 Prozent – er ist Spielertrainer – ein Vorbild für alle anderen.

