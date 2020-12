2. Klasse Ost-Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:21

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Timur Music (ASK Eichkogel )

Endergebnis:



1. Timur Music (ASK Eichkogel / 2745 Stimmen)

2. Taner Terzi (VfB Mödling / 1300 Stimmen)

3. Kenan Crnogorcevic (SC Brunn/Geb. II / 671 Stimmen)

4. Jakob Dirnböck (SC Brunn/Geb. II / 637 Stimmen)

5. Simon Schmied (SC Brunn/Geb. II / 177 Stimmen)

6. Sebastian Maierhofer (SC Ebergassing / 146 Stimmen)

7. Patrick Hafner (FSV Velm / 120 Stimmen)

8. Tim Niehrig (Ebreichsdorf II / 105 Stimmen)

9. Ozan Harmanci (VfB Mödling / 83 Stimmen)

10. Manuel Krasnici (SC Ebergassing / 80 Stimmen)