FSV Velm greift nach der Meisterschaft

Details Freitag, 28. Januar 2022 09:58

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Csida, Obmann des FSV Velm, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Schmitt überwintert in der 2. Klasse Ost/Mitte nach 13 Siegen und nur einem Remis sowie einer Niederlage mit 40 Punkten überlegen auf Platz eins. Der erste Verfolger Ebergassing liegt bereits neun Zähler zurück. Beste Voraussetzungen also für den Meistertitel.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Csida: "Bei 40 erreichten Punkten aus möglichen 45 und dem ersten Tabellenplatz kann man natürlich nur zufrieden sein. Zurückzuführen ist dies auch auf die gute Vorbereitung, die punktuelle Verstärkung des Kaders und den guten Teamgeist."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Csida: "Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass trotz der schwierigen Rahmenbedingungen der gesamte Verein sehr positiv gestimmt ist. Alle inklusive der Zuschauer sind begeistert bei der."

Drei Zugänge beim Winterkönig

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Csida: "Als Zugänge stehen Andreas Zöhrer (Reisenberg), Sebastian Spanel (Sommerein) und Lukas Hoffmann (Wacker Wien) fest. Einziger Abgang ist Matteo Wiederkom (Eichkogel)."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Csida: "Gegen Ende der langen Saison hatten wir leider mehrere Ausfälle durch Verletzungen zu beklagen, die wir glücklicherweise mit jungen talentierten Spielern abfangen konnten. Es waren aber auch zwei schwer Verletzte dabei: Stefan Stadlbauer mit Kreuzbandriss und Meniskusschaden, er musste deshalb leider sogar seine Karriere beenden. Dazu Michael Chvala mit einem Schienbeinbruch, er befindet sich bereits wieder im Aufbautraining. Sonst sollten zu Saisonbeginn aber wieder alle Spieler fit sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Csida: "Ziel kann natürlich nur der Meistertitel sein. Vor allem wollen wir aber unsere jungen Spieler weiterentwickeln und festigen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Csida: "Nach derzeitigem Stand ist eine vollständige Frühjahrssaison zu spielen eher unrealistisch. Es ist mit der aktuell gültigen Verordnung schon schwierig Vorbereitungsspiele abzuhalten. Wenn es dann noch in der Meisterschaft zu coronabedingten Spielverschiebungen kommt, wird es mit den Ersatzterminen eng. Das alles ist natürlich von der weiteren Entwicklung bzw. der Entscheidungen der Bundesregierung abhängig. Wenn eine Meisterschaft ohne Zuseher durchgezogen wird, dann kommt natürlich der finanzielle Aspekt auch noch dazu."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Csida: "Mit neun Punkten Vorsprung gehen wir natürlich als Favorit ins Rennen. Aber einige Vereine haben sich gut verstärkt, so wird es wahrscheinlich schwierig den Vorsprung zu verteidigen. Die ersten vier Teams aus dem Herbst (Anmerkung: Velm, Ebergassing, Eichkogel und Achau) werden sich den Meistertitel ausmachen."