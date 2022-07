2. Klasse Ost-Mitte: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:32

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Martin Koller (ASK Eichkogel )

Endergebnis:



1. Martin Koller (ASK Eichkogel / 1310 Stimmen)

2. Alexander Stephan (VfB Mödling / 1141 Stimmen)

3. Lukas Hoffmann (FSV Velm / 269 Stimmen)

4. Christoph Wührer (SV Mitterndorf / 160 Stimmen)

5. Manuel Schiller (VfB Mödling / 149 Stimmen)

6. Andreas Bohmann (SC Münchendorf / 111 Stimmen)

7. Alexander Mahrle (FC Laxenburg / 95 Stimmen)

8. Michael Schierer (Hinterbrühl/Gießhübl / 86 Stimmen)

9. Enes Taskiran (SC Ebergassing / 66 Stimmen)

10. Manuel David (SV Zwölfaxing / 25 Stimmen)