UFC Laxenburg: Umbruch mit Verjüngungskur

Details Mittwoch, 01. März 2023 10:54

Der UFC Laxenburg rangiert nach Halbzeit der Saison in der 2. Klasse Ost/Mitte am neunten Tabellenrang. Für den Verein nicht zufriedenstellend, weshalb in der Winterübertrittszeit ein großer Umbruch vonstatten ging. Mit einem neuen Trainer und mehr als zehn Neuzugängen wird eine Rangverbesserung angestrebt. Im Interview mit ligaportal.at verrät Thomas Graff, seines Zeichens sportlicher Leiter des Vereins, wie sich der Verein in den nächsten Jahren aufstellen soll.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Hinrunde? Wie würden Sie die gezeigten Leistungen beurteilen?

Graff: „Das Abschneiden im Herbst war nicht entsprechend den Erwartungen, die wir in die Neuverpflichtungen vom Sommer gesetzt haben und der neunte Tabellenrang ist alles andere als zufriedenstellend."

Ligaportal: Im Winter habt ihr einen kompletten Umbruch vorgenommen, mehr als zehn Spieler sind neu zum Verein gestoßen, mit Edis Hodzic ein neuer Trainer, was war schlussendlich ausschlaggend für diese Neuorientierung?

Graff: „An und für sich, haben wir sich auch von einigen Spielern getrennt, weil wir das Ziel, uns nach oben zu orientieren, nicht erreicht haben und die Schlussfolgerung war, dass wir auch auf der Trainerposition eine Veränderung anstreben. Wir haben mit Edis Hodzic einen jungen ambitionierten Trainer geholt, der einen guten Draht zu jungen Spielern pflegt und viele davon überzeugen konnte, uns anzuschließen. Die Gespräche waren wirklich toll und ich bin mir sicher, dass wir einen wesentlichen Schritt im Winter gemacht haben, um auch schon im Hinblick für die nächste Saison, uns nach oben zu orientieren."

Ligaportal: Wie verläuft die Vorbereitung, hat sich die Mannschaft schon einigermaßen einspielen können?

Graff: „Natürlich sind Auf und Abs dabei, das ist bei einer jungen Mannschaft auch einkalkuliert. Die Mannschaft muss sich erst finden, da es ja doch viele Neuzugänge sind. Dennoch sind schon Fortschritte zu erkennen und die Trainings gefallen den Spielern sehr gut. Wichtig ist, dass alle mitziehen."

Ligaportal: Welche Ziele steckt Ihr euch für das Frühjahr?

Graff: „Wir erhoffen sich eine spielerische Weiterentwicklung und wollen mehr Punkte machen als im Herbst. Zudem wäre es schön, wenn wir ein paar Plätze gutmachen könnten. Im Hinblick auf Sommer, hoffe ich, dass wir unsere Spielweise ausreifen und nächstes Jahr bereit sind, die Top Fünf anzugreifen."

Ligaportal: Was zeichnet den UFC Laxenburg besonders aus?

Graff: „Teamfähigkeit und Kameradschaft, auf diese Attribute zählen wir. Außerdem sind wir bekannt für einen guten Nachwuchs und wollen da in den nächsten Jahren vermehrt Spieler in den Erwachsenenfußball integrieren."

