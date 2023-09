Später Sieg des SC Brunn/Geb. II gegen Laxenburg

Details Montag, 04. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Vor knapp 60 Besuchern trafen am Sonntag die Zweitvertretung des SC Brunn/Gebirge und der FC Laxenburg aufeinander. Im Spiel der Zweitvertretung von Brunn/Geb. gegen den FC Laxenburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Brunn/Geb. II.

In den ersten zwanzig Minuten belauerten sich beide Teams lediglich. Admir Musovic brachte Laxenburg dann in der 22. Spielminute in Führung. Den Freudenjubel des Gasts machte Aleksandar Djordjevic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (24.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Dank Proschek krallt sich Brunn/Geb. II spät den Sieg

Brunn/Geb. II musste den Treffer zum 2:1 durch Fabio Strauss hinnehmen (59.). Wiedre hielt die Führung nur wenige Minuten lang. Die passende Antwort hatte Philip Oposich parat, als er in der 63. Minute zum Ausgleich traf. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Alexander Proschek den SC Brunn/Geb. II mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte (90+2.). Letzten Endes ging Brunn/Geb. II im Duell mit dem FC Laxenburg als Sieger hervor.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz des SC Brunn/Geb. II genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

In dieser Saison sammelte der FC Laxenburg bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog Brunn/Geb. II an Laxenburg vorbei auf Platz sieben. Der FC Laxenburg fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Der SC Brunn/Geb. II hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 15.09.2023 gegen die Reserve von Perchtoldsdorf. Kommenden Samstag (14:30 Uhr) bekommt Laxenburg Besuch vom SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – FC Laxenburg, 3:2 (1:1)

92 Alexander Proschek 3:2

63 Philip Oposich 2:2

59 Fabio Strauss 1:2

24 Aleksandar Djordjevic 1:1

22 Admir Musovic 0:1

