ASK Eichkogel gewährt Mitterndorf nur den Ehrentreffer

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp 100 Besucher fanden sich am Sonntag in Eichkogel ein und wollten das Spiel der 4. Runde zwischen dem ASK Eichkogel und dem SV Mitterndorf nicht verpassen. Der SV Mitterndorf hatte am Sonntag gegen den ASK Eichkogel mit 1:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Eichkogel bereits in Front. Richard Neubauer markierte in der vierten Minute die Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Andre Konrad das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für Eichkogel ging es in die Halbzeitpause.

Souveräner Heimerfolg

Für ruhige Verhältnisse sorgte Konrad, als er das 3:0 für den Tabellenführer besorgte (56.). Für das 4:0 der Gastgeber sorgte Neubauer, der in Minute 62 zur Stelle war. Mitterndorf kam kurz vor dem Ende durch Andreas Bohmann zum Ehrentreffer (88.). Schlussendlich verbuchte der ASK Eichkogel gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Der ASK Eichkogel ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Beim SV Mitterndorf präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Mitterndorf rutschte mit dieser Niederlage auf den fünften Tabellenplatz ab.

Eichkogel gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei der Reserve von Perchtoldsdorf ab. Der SV Mitterndorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 16.09.2023 gegen den SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SV Mitterndorf, 4:1 (2:0)

88 Andreas Bohmann 4:1

62 Richard Neubauer 4:0

56 Andre Konrad 3:0

40 Andre Konrad 2:0

4 Richard Neubauer 1:0

