Torfestival! Achau überflügelt Ebergassing in der Tabelle

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Etwas mehr als 50 Besucher kamen nach Ebergassing zum Spiel des SC Ebergassing gegen den SC Achau und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte der SC Achau einen deutlichen 7:3-Erfolg gegen den SC Ebergassing.

Nach zwanzig Minuten des Abtastens, nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf. Für den Führungstreffer von Ebergassing zeichnete Mustafa Sahin verantwortlich (20.). Sebastian Schulak beförderte das Leder per Elfmeter zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (23.). Parviz Tahery trug sich in der 30. Spielminute in die Torschützenliste ein und verkürzte auf 2:1. Mit schnellen Toren von Fabian Stangl (41.) und Tahery (44.) schlug Achau innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Achau nach 0:2 nicht mehr zu halten

Tahery (53.), Sebastian Glasl (60.) und Stangl (73.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:2 in die Höhe. In der 76. Minute brachte Fatih Cetinkaya das Netz für den SC Ebergassing zum Zappeln und stellte auf 6:3. Stefan Wagner besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für den SC Achau (77.). Schlussendlich reklamierte Achau einen Sieg in der Fremde für sich und wies Ebergassing in die Schranken.

Beim SC Ebergassing präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16).

Der SC Achau ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit Ebergassing und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:5 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist der SC Ebergassing zum ASK Eichkogel, am gleichen Tag begrüßt Achau den SC Lanzendorf vor heimischem Publikum.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Ebergassing – SC Achau, 3:7 (2:3)

77 Stefan Wagner 3:7

76 Fatih Cetinkaya 3:6

73 Fabian Stangl 2:6

60 Sebastian Glasl 2:5

53 Parviz Tahery 2:4

44 Parviz Tahery 2:3

41 Fabian Stangl 2:2

30 Parviz Tahery 2:1

23 Sebastian Schulak 2:0

20 Mustafa Sahin 1:0

