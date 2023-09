ASK Eichkogel triumphiert im Gipfeltreffen bei Perchtoldsdorf II

Details Montag, 11. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Mit der Reserve von Perchtoldsdorf und dem ASK Eichkogel trafen sich am Sonntag vor rund 90 Zuschauern zwei Topteams. Für Perchtoldsdorf II schien Eichkogel aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der ASK Eichkogel erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Schon in den ersten zwei Minuten kamen die Gastgeber zu zwei Topmöglichkeiten. Praktisch im Gegenzug scheiterten auch die Gäste aus aussichtsreicher Position (6.). Beim anschließenden Eckball kam der Ball am Fünfmeterraum zum Angreifer der Gäste. doch der setzte den Ball an den Pfosten. In Minute 28 hatten die Heimsichen wieder eine Chance auf die Führung liegen gelassen. Nach 33 Minuten rettete Keeper Sebastian Kapierz die Null und parierte einen Abschluss aus kurzer Distanz. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Moritz Huber aufseiten des Gasts das 1:0 (40.), nachdem er einen Stanglpass ins verweiste Tor unterbringen konnte. Mit einem Tor Vorsprung für den Spitzenreiter ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Gäste mit mehr Effizienz

Huber schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Nach einem Freistoß, nahe der rechten Eckfahne, konnte Torhüter Kapierz den Ball nicht sichern und so kam Huber zum Kopfball und nahm das Geschenk dankend an. Elias Wagner schloss einen schnellen Konter ab und schraubte das Ergebnis in der 66. Minute mit dem 3:0 für den ASK Eichkogel in die Höhe. Am Ende behielt Eichkogel gegen Perchtoldsdorf II die Oberhand.

In der Tabelle liegt Perchtoldsdorf II nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher drei Siege und kassierten zwei Niederlagen. Perchtoldsdorf II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der ASK Eichkogel ist auswärts noch ohne Punktverlust. Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den ASK Eichkogel in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Der Defensivverbund von Eichkogel steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der ASK Eichkogel setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Kommende Woche tritt Perchtoldsdorf II bei der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. an (Freitag, 19:30 Uhr), einen Tag später genießt der ASK Eichkogel Heimrecht gegen den SC Ebergassing.

2. Klasse Ost-Mitte: Perchtoldsdorf II – ASK Eichkogel, 0:3 (0:1)

66 Elias Wagner 0:3

50 Moritz Huber 0:2

40 Moritz Huber 0:1

