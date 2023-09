Zehn Tore und kein Sieger! Brunn/Geb. II und Lanzendorf teilen sich die Punkte

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Im Spiel der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. gegen den SC Lanzendorf gab es vor rund 70 begeisterten Fans Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 5:5. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Lanzendorf ging durch Srdjan Savic in der siebten Minute in Führung. Brunn/Geb. II zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Alexander Proschek mit dem Ausgleich zurück. Das 2:1 des SC Lanzendorf stellte Savic sicher (17.). Nic Vogel war zur Stelle und markierte das 2:2 des SC Brunn/Geb. II (32.). Bosko Marinkovic brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Lanzendorf über die Linie (34.). Durchsetzungsstark zeigte sich Brunn/Geb. II, als Proschek (40.) und Lucas Tretthahn (44.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Savic versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz des SC Brunn/Geb. II und glich zum 4:4 aus. Leon Hohlbaum brachte Brunn/Geb. II nach 84 Minuten die 5:4-Führung. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Davor Krzanovic mit seinem Treffer aus der 93. Minute verantwortlich. Schließlich gingen der SC Brunn/Geb. II und der SC Lanzendorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Brunn/Geb. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Brunn/Geb. II ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bei Lanzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29).

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Lanzendorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der Gast den achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Brunn/Geb. II zum SC Moosbrunn, zeitgleich empfängt Lanzendorf den SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – SC Lanzendorf, 5:5 (4:3)

93 Davor Krzanovic 5:5

84 Leon Hohlbaum 5:4

53 Srdjan Savic 4:4

44 Lucas Tretthahn 4:3

40 Alexander Proschek 3:3

34 Bosko Marinkovic 2:3

32 Nic Vogel 2:2

17 Srdjan Savic 1:2

9 Alexander Proschek 1:1

7 Srdjan Savic 0:1

