Hinterbrühl/Gießhübl gegen Mitterndorf in Bestform

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Mit Hinterbrühl/Gießhübl und dem SV Mitterndorf trafen sich am Samstag vor rund 60 Fans zwei Topteams. Für den Gast schien die SG Hinterbrühl/Gießhübl aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Hinterbrühl/Gießhübl den maximalen Ertrag.

Schon nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeber Grund zum Jubeln. Philip Hohlagschwandtner brachte den Gastgeber in der 15. Minute in Front. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Hans Peter Ernstberger schnürte einen Doppelpack (21./43.), sodass die SG Hinterbrühl/Gießhübl fortan mit 3:0 führte. Der Unparteiische beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Hinterbrühl/Gießhübl bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Sieg schon in Halbzeit eins fixiert

Die Saison der SG Hinterbrühl/Gießhübl verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hinterbrühl/Gießhübl nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Sechs Spiele ist es her, dass die SG Hinterbrühl/Gießhübl zuletzt eine Niederlage kassierte.

Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Mitterndorf momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Mitterndorf noch Luft nach oben.

Mit diesem Sieg zog Hinterbrühl/Gießhübl an Mitterndorf vorbei auf Platz zwei. Der SV Mitterndorf fiel auf die vierte Tabellenposition.

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von Perchtoldsdorf an, Mitterndorf empfängt am selben Tag den VfB Mödling.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – SV Mitterndorf, 3:0 (3:0)

43 Hans Peter Ernstberger 3:0

21 Hans Peter Ernstberger 2:0

15 Philip Hohlagschwandtner 1:0

