Mitterndorf bringt Mödling herbe Pleite bei

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 100 Besucher wurden am Samstag in Mitterndorf gezählt. Der SV Mitterndorf drehte einen 1:2-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen den VfB Mödling. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Mitterndorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Für den Führungstreffer von Mödling zeichnete Denis Hamzic verantwortlich (26.). Jetzt erst recht, dachte sich Nico Kusch, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (29.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Markus Pochlatko auf Seiten des VfB Mödling das 2:1 (41.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Mitterndorf dreht nach der Pause auf

In der 57. Minute war Kusch mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Marco Srba trug sich in der 63. Spielminute in die Torschützenliste ein. Marcel Mottl erhöhte nach 79 Minuten auf 4:2. Andreas Bohmann gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Mitterndorf (84.). Am Ende verbuchte Mitterndorf gegen Mödling einen Sieg.

Der SV Mitterndorf stabilisiert nach dem Erfolg über den VfB Mödling die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz von Mitterndorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte der Gastgeber lediglich zwei Niederlagen ein.

Wegen der Schlappe rutscht Mödling auf den neunten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte der VfB Mödling bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Der SV Mitterndorf erwartet am Sonntag den FC Laxenburg. Am Freitag empfängt Mödling die Reserve von Perchtoldsdorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Mitterndorf – VfB Mödling, 5:2 (1:2)

84 Andreas Bohmann 5:2

79 Marcel Mottl 4:2

63 Marco Srba 3:2

57 Nico Kusch 2:2

41 Markus Pochlatko 1:2

29 Nico Kusch 1:1

26 Denis Hamzic 0:1

