Wichtiger Dreier für ASK Eichkogel beim SC Achau

2. Klasse Ost-Mitte: Mehr als 350 Zuschauer wollten sich das Topspiel der Runde nicht entgehen lassen. Mit einem 5:3-Erfolg im Gepäck ging es für den ASK Eichkogel vom Auswärtsmatch beim SC Achau in Richtung Heimat. Auf dem Papier ging der ASK Eichkogel als Favorit ins Spiel gegen Achau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der SC Achau geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Elias Wagner das schnelle 1:0 für Eichkogel erzielte. Der ASK Eichkogel erzielte durch Jan Michetschläger in der 24. Minute das 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte der Spitzenreiter, als Michetschläger das 3:0 besorgte (27.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Andre Konrad das 4:0 nach (42.). Zur Halbzeit blickte der ASK Eichkogel auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Noch mehr Tore nach der Pause

Nachdem Stefano Fenoli vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Eichkogel in Unterzahl agieren (59.). Parviz Tahery war es, der in der 65. Minute den Ball im Tor des ASK Eichkogel unterbrachte. Wagner vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 72. Spielminute und stellte auf 5:1. Durchsetzungsstark zeigte sich Achau, als Sebastian Glasl (74.) und Tobias Sostek (76.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Am Ende verbuchte der ASK Eichkogel gegen die Heimmannschaft die maximale Punkteausbeute.

In der Tabelle liegt der SC Achau nach der Pleite nun auf dem vierten Rang. Die gute Bilanz von Achau hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Achau bisher vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Achau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

37 Tore – mehr Treffer als Eichkogel erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Eichkogel setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon neun Siege auf dem Konto.

Für den SC Achau steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag geht es zur Reserve des SC Brunn/Geb. Der nächste Gegner des ASK Eichkogel, welcher in zwei Wochen, am 21.10.2023, empfangen wird, ist Brunn/Geb. II.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Achau – ASK Eichkogel, 3:5 (0:4)

76 Tobias Sostek 3:5

74 Sebastian Glasl 2:5

72 Elias Wagner 1:5

65 Parviz Tahery 1:4

42 Andre Konrad 0:4

27 Jan Michetschlaeger 0:3

24 Jan Michetschlaeger 0:2

8 Elias Wagner 0:1

