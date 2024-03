Kantersieg gegen Hinterbrühl/G.: ASK Eichkogel bastelt weiter an Traumsaison

Spielberichte

2. Klasse Ost-Mitte: Der ASK Eichkogel zog Hinterbrühl/Gießhübl vor 280 Zuschauern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Auf dem Papier ging Eichkogel als Favorit ins Spiel gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der ASK Eichkogel bei Hinterbrühl/Gießhübl mit 4:2 für sich entschieden.

Zunächst blieb auf beiden Seiten die Null stehen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Christopher Drazan auf Seiten des ASK Eichkogel das 1:0 (45.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Blitzstart in Halbzeit zwei

Stefano Fenoli erhöhte den Vorsprung des Ligaprimus schon nach 46 Minuten auf 2:0. Gänzlich ins Hintertreffen geriet die SG Hinterbrühl/Gießhübl, als Michael Biegler nach 66 gespielten Minuten mit Gelb-Rot (Foul) des Platzes verwiesen wurde. Für das 3:0 sorgte der ASK Eichkogel in Minute 80 durch Jan Michetschläger. Der ASK Eichkogel baute den Vorsprung in der 85. Minute aus und wieder war es Michetschläger, der sich feiern ließ. Auch in der Nachspielzeit kannte Eichkogel keine Gnade. Andre Konrad markierte den fünften Treffer (92.). Letztlich feierte der ASK Eichkogel gegen Hinterbrühl/Gießhübl nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Eichkogel beim Sieg gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl verlassen, und auch tabellarisch sieht es für den ASK Eichkogel weiter verheißungsvoll aus. Mit nur zehn Gegentoren hat der ASK Eichkogel die beste Defensive der 2. Klasse Ost-Mitte. Der ASK Eichkogel setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 13 Siege auf dem Konto.

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 28 Punkte auf das Konto von Hinterbrühl/Gießhübl und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die gute Bilanz der SG Hinterbrühl/Gießhübl hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Hinterbrühl/Gießhübl bisher neun Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Eichkogel tritt am kommenden Freitag beim VfB Mödling an, die SG Hinterbrühl/Gießhübl empfängt am selben Tag die Reserve des SC Brunn/Geb.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 5:0 (1:0)

92 Andre Konrad 5:0

85 Jan Michetschlaeger 4:0

80 Jan Michetschlaeger 3:0

46 Stefano Fenoli 2:0

45 Christopher Drazan 1:0

