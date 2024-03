Siebenhirten/Wien überrollt Hinterbrühl/Gießhübl

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:10

2. Klasse Ost-Mitte: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Siebenhirten/Wien und die SG Hinterbrühl/Gießhübl vor 100 Besuchern mit dem Endstand von 7:1. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Siebenhirten/Wien den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte für Hinterbrühl/Gießhübl mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Für das erste Tor sorgte David Oberdorfer. In der 14. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Maximilian Thonhauser lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem SC Siebenhirten/Wien den 1:1-Ausgleich (23.). Clemens Sujer stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Maximilian Eckert das 3:1 nach (41.). Mit der Führung für Siebenhirten/Wien ging es in die Halbzeitpause.

Siebenhirten gnadenlos

Der SC Siebenhirten/Wien ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Sebastian Kinzl (59.), Manuel Jahn (69.) und David Joseph (76.). Den Vorsprung von Siebenhirten/Wien ließ Harvey Miller in der 87. Minute anwachsen. Am Ende kam der SC Siebenhirten/Wien gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl zu einem verdienten Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von Siebenhirten/Wien keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SC Siebenhirten/Wien momentan auf dem Konto.

In der Tabelle liegt Hinterbrühl/Gießhübl nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die SG Hinterbrühl/Gießhübl derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Hinterbrühl/Gießhübl nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Siebenhirten/Wien tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim VfB Mödling an. Einen Tag später empfängt die SG Hinterbrühl/Gießhübl den SC Münchendorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 7:1 (3:1)

87 Harvey Miller 7:1

76 David Joseph 6:1

69 Manuel Jahn 5:1

59 Sebastian Kinzl 4:1

41 Maximilian Eckert 3:1

33 Clemens Sujer 2:1

23 Eigentor durch Maximilian Thonhauser 1:1

14 David Oberdorfer 0:1

