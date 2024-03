Eichkogels Konrad lässt es gegen Laxenburg viermal krachen

Spielberichte

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 200 Besucher verfolgten am Samstag das Spiel der 16. Runde zwischen Eichkogel und Laxenburg. Der ASK Eichkogel errang am Samstag einen 4:2-Sieg über den FC Laxenburg. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der ASK Eichkogel hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel bei Laxenburg hatte Eichkogel schlussendlich mit 6:2 gewonnen.

Andre Konrad sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (20./26./40.) aus der Perspektive des ASK Eichkogel. Der Ligaprimus schwächte sich schon früh, als Florian Pfeifer mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (33./Foul). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Patryk Przala das 1:3 für den FC Laxenburg (43.). Mit der Führung für den ASK Eichkogel ging es in die Halbzeitpause.

Konrad lässt es richtig krachen

Laxenburg traf zum 2:3 (72.). Konrad führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (84.). Trotz Unterzahl war Eichkogel in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der FC Laxenburg und fuhr somit einen Sieg ein.

Der ASK Eichkogel präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 61 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Heimteams. Eichkogel ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 14 Siege und ein Unentschieden. Der ASK Eichkogel befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

Mit 17 Zählern aus 15 Spielen steht Laxenburg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Lage des FC Laxenburg bleibt angespannt. Gegen den ASK Eichkogel musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Eichkogel tritt am Samstag, den 06.04.2024, um 18:30 Uhr, beim SV Mitterndorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Laxenburg die Zweitvertretung des SC Brunn/Geb.

