Souveräner Erfolg des SC Achau beim SC Lanzendorf

Details Samstag, 20. April 2024 02:48

2. Klasse Ost-Mitte: Achau erreichte vor 70 Besuchern einen 3:0-Erfolg bei Lanzendorf. An der Favoritenstellung ließ der SC Achau keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC Lanzendorf einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Lanzendorf mit 3:2 gesiegt.

Die Heimelf konnte die Null fast eine halbe Stunde lang halten. Achau ging in der 28. Minute dann durch einen Treffer von Nico Scharf in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt. Stefan Wagner versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Achau (67.). Tobias Sostek war es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgte und Achau inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Achau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Lanzendorf.

Achau sicherer Dritter

Trotz der Niederlage belegt Lanzendorf weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft musste schon 50 Gegentreffer hinnehmen. Nur eine Mannschaft kassierte mehr Tore. Der SC Lanzendorf verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Lanzendorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nachdem Achau hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der SC Achau weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Offensive von Achau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Lanzendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer des SC Achau in dieser Spielzeit zu. Achau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Der SC Achau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Lanzendorf tritt am kommenden Samstag beim ASK Eichkogel an, Achau empfängt am selben Tag den SC Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Lanzendorf – SC Achau, 0:3 (0:1)

85 Tobias Sostek 0:3

67 Stefan Wagner 0:2

28 Nico Scharf 0:1

