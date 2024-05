Überzeugender Heimsieg: SC Münchendorf siegt gegen SC Ebergassing mit 3:0

Spielberichte

Samstag, 11. Mai 2024

In einer spannenden Begegnung der 22. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte zeigte der SC Münchendorf eine beeindruckende Leistung vor heimischer Kulisse. Das Team setzte sich mit 3:0 gegen den SC Ebergassing durch und sicherte sich wichtige drei Punkte. Jakob Schweinberger, Karim Ahmed und Martin Kilian trugen sich mit ihren Toren in die Torschützenliste ein.

Früher Vorsprung setzt Ebergassing unter Druck

Der Auftakt des Spiels ließ bereits erahnen, dass der SC Münchendorf fest entschlossen war, die Partie zu dominieren. Schon in der 1. Minute wurde das Spiel angepfiffen und die Münchendorfer zeigten sofort, dass sie das Heft in die Hand nehmen wollten. Der Druck auf die Defensive der Ebergassinger war enorm und führte in der 30. Minute zum ersten Erfolg. Jakob Schweinberger brach durch die Verteidigungslinie und markierte mit einem präzisen Schuss das 1:0. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Schwung, und sie kontrollierten fortan das Geschehen auf dem Platz.

Die Ebergassinger hatten Mühe, eine Antwort auf das aggressive und gut organisierte Spiel der Münchendorfer zu finden. Trotz einiger Versuche, das Spiel zu gestalten, gelang es ihnen nicht, zwingende Chancen zu kreieren. Die Münchendorfer hingegen spielten weiterhin konzentriert und zielstrebig, was ihnen die Kontrolle über das Spiel sicherte. Mit der 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

SC Münchendorf entscheidet das Spiel

Nach der Pause änderte sich das Bild des Spiels kaum. Der SC Münchendorf blieb die dominierende Kraft und ließ den Ball sicher in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Ebergassinger versuchten, den Druck zu erhöhen, doch ihre Bemühungen blieben weitgehend wirkungslos. In der 83. Minute dann der zweite Schlag für die Gäste: Karim Ahmed erzielte nach einem schnellen Konter das 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg für die Münchendorfer.

Die Gäste aus Ebergassing waren sichtlich geschlagen und fanden auch nach dem zweiten Gegentor keinen Weg zurück ins Spiel. Die Münchendorfer nutzten dies und spielten weiter nach vorne. Der endgültige Knockout kam dann in der 90. Minute durch Martin Kilian, der zum 3:0 traf. Mit diesem Ergebnis setzte der SC Münchendorf ein klares Statement in der Liga.

Das Spiel endete nach einer sechsminütigen Nachspielzeit mit einem verdienten 3:0 für den SC Münchendorf. Die Gastgeber zeigten eine starke Teamleistung und konnten durch effektive Spielzüge und konsequentes Ausnutzen von Chancen überzeugen. Der SC Ebergassing hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

2. Klasse Ost-Mitte: Münchendorf : Ebergassing - 3:0 (1:0)

95 Martin Kilian 3:0

83 Karim Ahmed 2:0

30 Jakob Schweinberger 1:0

