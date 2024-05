4:3-Auswärtssieg! SC Münchendorf entführt drei Punkte aus Lanzendorf

Spielberichte

Details Dienstag, 21. Mai 2024 22:47

In einer Begegnung der 23. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte standen sich der SC Lanzendorf und der SC Münchendorf gegenüber. Nach einem 6:1-Kantersieg der Münchendorfer im Hinspiel fielen auch am Dienstagabend sieben Tore, dieses Mal setzten sich die Gäste mit 4:3 aber nur knapp durch und fuhren im Frühjahr den vierten "Dreier" ein. Die Kicker aus Lanzendorf hingegen gingen im elften Heimspiel zum achten Mal leer aus.

Gäste mit komfortabler Pausen-Führung

Der Startpfiff ertönte mit leichter Verspätung, doch die Gäste verschwendeten keine Zeit und ergriffen die Initiative. Martin Österreicher brachte die Münchendorfer in der 21. Minute mit einem gekonnten Kopfball nach einer Ecke in Führung. Lanzendorf reagierte prompt und glich nur zwei Minuten später durch Yunus Aslan aus, der nach einer Flanke von links den Ball geschickt ins Netz lenkte. Doch die Freude der Heimischen währte nicht lange, denn Patrick Winkler stellte in der 35. Minute mit einem weiteren Kopfball das 2:1 für die Gäste her. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Timur Music per Kopf nach einem sehenswerten Solo von Karim Ahmed samt perfekter Flanke das Ergebnis auf 3:1 für Münchendorf.

Münchendorf lässt sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach der Pause kam Lanzendorf entschlossen aus der Kabine. Aslan, der bereits für den ersten Treffer verantwortlich war, köpfte nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 2:3 in der 54. Minute. Die Hoffnung wurde jedoch kurz darauf von Music gedämpft, der in der 60. Minute seinen Doppelpack schnürte und für Münchendorf zum 4:2 traf. Trotz des Rückstands gaben die Hausherren nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 89. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Münchendorf-Schlussmann Torhüter Alexander Salzl, nach einer Hereingabe von rechts, für den 3:4 Anschlusstreffer. Trotz aller Bemühungen in den letzten Minuten und drei Minuten Nachspielzeit, gelang es den Gastgebern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

