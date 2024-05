Späte Tore sichern Siebenhirten/Wien den Sieg gegen SC Achau

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:15

In einer hart umkämpften Partie der 24. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte setzte sich der SC Siebenhirten/Wien am Ende mit 2:0 gegen den SC Achau durch. Der sportliche Höhepunkt wurde erst in den letzten Minuten des Spiels erreicht, als David Joseph mit einem Doppelpack das Spiel entschied. Bis dahin bot das Spiel viele spannende Momente und kontroverse Szenen, jedoch ohne Tore in der ersten Halbzeit.

Ein zäher Kampf bis zur Pause

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Teams starteten energisch. Bereits in den ersten Minuten zeigten die Achauer mit einem Eckball ihre Ambitionen, doch ein früher Führungstreffer blieb aus. Siebenhirten/Wien antwortete prompt und konnte sich in der 11. Minute eine erste Torchance erspielen. Trotz weiterer Versuche beider Seiten, darunter drei Eckbälle von SC Achau und einer guten Torchance in der 24. Minute, die der Torhüter von Siebenhirten/Wien, Frank, bravourös parierte, blieb die erste Halbzeit torlos.

Dritter Eckball für Achau, guter Kopfball knapp über das Tor (31.). stonie, Ticker-Reporter

Die Spannung nahm weiter zu, als in der 42. Minute eine gute Aktion der Achauer nur knapp das Ziel verfehlte. Der Sportclub Siebenhirten/Wien ließ nicht locker und erzeugte kurz vor der Halbzeitpause zwei aufeinanderfolgende Chancen, die jedoch ungenutzt blieben, so dass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Emotionale und spannende Schlussphase

Nach der Pause erhöhte Siebenhirten/Wien den Druck, was sofort in einer Doppelchance in der 46. Minute resultierte, die jedoch nicht den Weg ins Tor fand.

Foulalarm im Strafraum von Siebenhirten, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm (46.). stonie, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Eckbälle und einem Lattenschuss in der 64. Minute, konnte der SC Achau das Unentschieden halten, bis in die Schlussminuten des Spiels. In der 82. Minute dann der umstrittene Moment des Spiels: David Joseph traf zum 1:0 für Siebenhirten/Wien, wobei Zweifel bestanden, ob der Ball die Linie vollständig überquert hatte.

Diese Kontroverse schien die Achauer zu demoralisieren, und nur acht Minuten später schlug Joseph erneut zu, diesmal zweifelsfrei, und stellte den 2:0 Endstand für den SC Siebenhirten/Wien sicher. Trotz später Versuche von SC Achau, ins Spiel zurückzufinden, blieb es beim 2:0, und die Gastgeber konnten wichtige drei Punkte sichern.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den Sieg für Siebenhirten/Wien, die sich durch diesen Erfolg in der Tabelle weiter verbessern können. Für SC Achau war es eine bittere Niederlage, da sie lange Zeit gut mithalten konnten, letztendlich aber die Präzision im Abschluss fehlte und die späten Tore das Ergebnis bestimmten.

2. Klasse Ost-Mitte: Siebenhirten/Wien : Achau - 2:0 (0:0)

90 David Joseph 2:0

82 David Joseph 1:0

