Torreiches Spektakel: Hinterbrühl/Gießhübl besiegt Lanzendorf mit 8:4

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:16

In einer beispiellosen Partie, die am Samstagabend in der 24. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte stattfand, lieferten sich die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl und der SC Lanzendorf ein atemberaubendes Duell, das mit einem spektakulären 8:4 endete. Das Spiel war geprägt von Dynamik und zahlreichen Wendungen, die die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielten.

Ein fulminanter Start

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor von Berin Jashari für die Lanzendorfer, das bereits in der 10. Minute die Führung für die Gäste markierte. Doch diese Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später glich Michael Biegler für die Spielgemeinschaft aus. Der Anfangsdruck der Heimmannschaft zahlte sich weiter aus, als Sebastian Feiel in der 28. Minute das Spiel drehte und die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl mit 2:1 in Führung brachte.

Nichtsdestotrotz zeigte der SC Lanzendorf Resilienz und kämpfte sich zurück ins Spiel. Niklas Bauer gelang in der 32. Minute der Ausgleich zum 2:2. Die Antwort der Spielgemeinschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte Ramin Akbari das 3:2. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Martin Ernstberger auf 4:2, womit die Spielgemeinschaft einen komfortablen Vorsprung in die Pause nahm.

Die zweite Hälfte: Ein Fest der Tore

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Intensität des Spiels weiter zu. Martin Ernstberger, der bereits in der ersten Hälfte erfolgreich war, fügte in der 54. Minute ein weiteres Tor hinzu, womit er die Führung auf 5:2 ausbaute. Der SC Lanzendorf zeigte jedoch erneut Charakter und schaffte es, durch Tore von Davor Krzanovic in der 65. Minute und Ibrahim Adalar in der 70. Minute auf 6:4 heranzukommen und somit Hoffnung auf eine mögliche Wende zu machen.

Die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl hatte jedoch andere Pläne. Michael Biegler, bereits Torschütze, brachte in der 63. Minute erneut die Kugel im Netz unter und baute den Vorsprung auf 6:2 aus, bevor Lanzendorf zurückkam. In der Schlussphase des Spiels bewiesen die Gastgeber ihre Überlegenheit durch Tore von Christopher Hülsmann in der 79. Minute und Philipp Witthöft in der 81. Minute, die das Spiel entschieden und zum 8:4-Endstand führten.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden Sieg für die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl, die damit ihre Position in der Liga festigten. Dieses Match wird sicherlich als eines der unterhaltsamsten in der Saison in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Ost-Mitte: Hinterbrühl/Gießhübl : Lanzendorf - 8:4 (4:2)

81 Philipp Witthöft 8:4

79 Christopher Hülsmann 7:4

70 Ibrahim Adalar 6:4

65 Davor Krzanovic 6:3

63 Michael Biegler 6:2

54 Martin Ernstberger 5:2

45 Martin Ernstberger 4:2

34 Ramin Akbari 3:2

32 Niklas Bauer 2:2

28 Sebastian Feiel 2:1

14 Michael Biegler 1:1

10 Berin Jashari 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.