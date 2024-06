Der SC Ebergassing gewinnt gegen den FC Laxenburg mit 3:1

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:18

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Ost-Mitte setzte sich der SC Ebergassing mit 3:1 gegen den FC Laxenburg durch. Die Ebergassinger dominierten die erste Halbzeit und gingen früh in Führung, während die Laxenburger trotz kämpferischer Leistung und einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit den Rückstand nicht mehr wettmachen konnten. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Platzverweisen, was die Spannung zusätzlich erhöhte.

Starker Start für den SC Ebergassing

Das Spiel begann rasant mit einem schnellen Tor für den SC Ebergassing. Bereits in der 5. Minute netzte Kevin Steiner-Kafka mit der Nummer 9 zum 1:0 für die Ebergassinger ein und brachte sein Team in Führung. Die Heim-Mannschaft zeigte sich von Beginn an offensiv stark und setzte den FC Laxenburg unter Druck.

In der 30. Minute war es erneut Kevin Steiner-Kafka, der seine starke Leistung mit einem Doppelpack krönte. Mit einem präzisen Schuss ins gegnerische Tor erhöhte er auf 2:0 für den SC Ebergassing. Die Gäste aus Laxenburg hatten Schwierigkeiten, sich gegen die angriffslustigen Ebergassinger zu behaupten.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, gab es jedoch einen Rückschlag für die Heim-Mannschaft. Kevin Steiner-Kafka erhielt eine Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen, was die Ebergassinger in Unterzahl brachte. Trotz dieses Handicaps gingen die Gastgeber mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Aufholjagd, dritter Platzverweis und späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase des FC Laxenburg, die auf den Anschlusstreffer drängten. In der 44. Minute sah Dominic Zapletal vom FC Laxenburg die Rote Karte, was den Spielfluss der Gäste beeinträchtigte. Doch die Laxenburger kämpften weiter und wurden in der 68. Minute belohnt. Rene Kaiser erzielte den 2:1-Anschlusstreffer und brachte damit neue Spannung in die Partie.

Die Ebergassinger standen nun unter Druck, doch sie hielten dem Ansturm der Gäste stand. In der 78. Minute sah Christoph Rudolf vom FC Laxenburg ebenfalls die Rote Karte, was die Situation für die Gäste weiter erschwerte. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es den Ebergassingern zunächst nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

In der Schlussphase der Partie gab es fünf Minuten Nachspielzeit. Der SC Ebergassing nutzte diese, um den Sack endgültig zuzumachen. Marcel Teuschl erzielte in der 90. Minute das 3:1 für die Ebergassinger und besiegelte den Sieg. Wenige Minuten später, nach insgesamt 93 Minuten Spielzeit, endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den SC Ebergassing.

In einem Spiel voller Emotionen und spannender Momente zeigten die Ebergassinger ihre Klasse und sicherten sich wichtige drei Punkte in der 2. Klasse Ost-Mitte. Der FC Laxenburg musste sich trotz einer tapferen Leistung geschlagen geben und konnte den frühen Rückstand nicht mehr aufholen.

2. Klasse Ost-Mitte: Ebergassing : Laxenburg - 3:1 (2:0)

92 Marcel Teuschl 3:1

68 Rene Kaiser 2:1

30 Kevin Steiner-Kafka 2:0

5 Kevin Steiner-Kafka 1:0

