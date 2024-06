SC Münchendorf siegt in einem packenden Duell gegen SC Achau

Spielberichte

Der SC Münchendorf sicherte sich in einem spannenden Spiel der 2. Klasse Ost-Mitte einen knappen 3:2-Sieg gegen den SC Achau. Die Begegnung, die in der 25. Runde stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente und einige Wendungen. Zur Halbzeit stand es noch 2:2, doch in der zweiten Hälfte konnte Münchendorf den entscheidenden Treffer erzielen und das Spiel für sich entscheiden.

Blitzstart der Achauer

Bereits nach wenigen Minuten ging der SC Achau in Führung. In der 6. Minute sorgte Noah Zach für das erste Tor des Spiels, als er den Ball gekonnt mit dem Kopf ins Netz beförderte. Die Achauer nutzten ihre Anfangsoffensive weiter aus und setzten den SC Münchendorf unter Druck.

In der 19. Minute erhielt der SC Achau sogar einen Elfmeter, der jedoch nicht verwandelt wurde. Trotz dieses Rückschlags ließen sich die Achauer nicht entmutigen und erhöhten in der 30. Minute auf 2:0. Stefan Frank erzielte diesen Treffer mit einem präzisen Schuss in das Viereckige.

Der SC Münchendorf zeigte sich von dem Rückstand wenig beeindruckt und begann, mehr Druck auf die Achauer Defensive auszuüben. Kurz vor der Halbzeitpause kam Münchendorf durch Karim Ahmed zurück ins Spiel. Ahmed erzielte in der 39. Minute das 1:2 und nur drei Minuten später gelang ihm auch der Ausgleichstreffer zum 2:2. Damit gingen die Teams mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Nico Scharf vom SC Achau in der 53. Minute die Rote Karte sah. Diese Unterzahl nutzte der SC Münchendorf geschickt aus. In der 57. Minute war es dann Philip Sikora, der für die Münchendorfer den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Mit diesem Tor drehte Münchendorf das Spiel endgültig zu ihren Gunsten.

Der SC Achau versuchte trotz der numerischen Unterlegenheit, das Spiel noch einmal zu drehen, konnte aber keine entscheidenden Chancen mehr herausspielen. Die Defensive des SC Münchendorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. So endete das Spiel nach 90 spannenden Minuten mit einem 3:2-Sieg für den SC Münchendorf.

Für beide Teams war es ein hart umkämpftes Spiel mit vielen aufregenden Momenten. Der SC Münchendorf konnte durch eine starke kämpferische Leistung und die Ausnutzung der Überzahlsituation den Sieg einfahren und wichtige Punkte in der 2. Klasse Ost-Mitte sammeln. Der SC Achau hingegen musste sich trotz einer guten ersten Halbzeit letztlich geschlagen geben.

2. Klasse Ost-Mitte: Achau : Münchendorf - 2:3 (2:2)

57 Philip Sikora 2:3

42 Karim Ahmed 2:2

39 Karim Ahmed 2:1

30 Stefan Frank 2:0

6 Noah Zach 1:0

