ASK Eichkogel triumphiert über SC Siebenhirten/Wien mit 3:1

In einer spannenden Begegnung der 2. Klasse Ost-Mitte konnte sich der ASK Eichkogel gegen den SC Siebenhirten/Wien mit 3:1 durchsetzen. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen von Anfang an und konnten bereits zur Halbzeit mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine gehen. Trotz eines kurzzeitigen Aufbäumens der Gäste in der zweiten Hälfte, stellte der Arbeitersportklub Eichkogel letztendlich den verdienten Sieg sicher.

Blitzstart und Dominanz der Hausherren

Bereits in der ersten Spielminute wurde das Match zwischen dem ASK Eichkogel und dem SC Siebenhirten/Wien angepfiffen. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Offensivstärke und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 15. Minute klingelte es dann zum ersten Mal im Kasten der Gäste. Jan Michetschläger brachte die Eichkogler mit einem präzisen Abschluss in Führung. Ein Treffer, der die Weichen früh auf Sieg stellte und den ASK Eichkogel zusätzlich motivierte.

Die Dominanz des Arbeitersportklubs Eichkogel setzte sich fort, und in der 41. Minute konnte Thomas Geosits das 2:0 erzielen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste aus Siebenhirten/Wien hatten bis zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wirkten in vielen Situationen überfordert. Die Defensive der Eichkogler stand sicher und ließ kaum Chancen für die Gegner zu.

Spannung in der zweiten Halbzeit und der späte Siegtreffer

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste aus Wien entschlossener aus der Kabine und versuchten, das Spiel zu drehen. In der 49. Minute gelang Clemens Sujer der Anschlusstreffer zum 2:1. Plötzlich war wieder Spannung im Spiel, und der SC Siebenhirten/Wien schöpfte neue Hoffnung. Die Partie wurde nun intensiver und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball.

Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch die Abwehr des ASK Eichkogel stand weiterhin stabil und ließ keine weiteren gefährlichen Situationen zu. In der 81. Minute sorgte Jan Michetschläger, der bereits das erste Tor erzielt hatte, mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Mit dem 3:1 stellte er den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und nahm den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln.

Bis zum Schlusspfiff verwalteten die Eichkogler den Vorsprung souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und der ASK Eichkogel konnte sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen.

Dieser Erfolg bringt dem Arbeitersportklub Eichkogel weitere Punkte in der 2. Klasse Ost-Mitte. Der SC Siebenhirten/Wien hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und im nächsten Spiel wieder angreifen.

2. Klasse Ost-Mitte: Eichkogel : Siebenhirten/Wien - 3:1 (2:0)

81 Jan Michetschläger 3:1

49 Clemens Sujer 2:1

41 Thomas Geosits 2:0

15 Jan Michetschläger 1:0

