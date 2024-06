Vizemeister SV Mitterndorf feiert knappen Auswärtserfolg bei Perchtoldsdorf II

Spielberichte

Im Sonntagsspiel zwischen Perchtoldsdorf II und dem SV Mitterndorf setzte sich letztlich der Favorit durch. Die Partie, die im Rahmen der 25. Runde in der 2. Klasse Ost-Mitte (NÖ) stattfand, bot den Zuschauern viele packende Momente und spannende Wendungen. Marcel Mottl avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner für die Gäste, während Perchtoldsdorf II erst in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer kam - 1:2 der Endstand.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit ohne Torerfolge auf beiden Seiten

Das Spiel zwischen Perchtoldsdorf II und dem SV Mitterndorf begann pünktlich mit dem Anpfiff des Schiedsrichters Fabian Pohl. In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams vorsichtig ab, und das Spiel war weitgehend ausgeglichen. Die Perchtoldsdorfer zeigten eine ansprechende Leistung und hatten in der 26. Minute ihre erste nennenswerte Aktion, als der Ball knapp am Tor vorbeiging.

Mitterndorf, das bereits den zweiten Tabellenplatz gesichert hatte, fand zunächst schwer in die Partie. Die erste Halbzeit blieb torlos, obwohl beide Mannschaften bemüht waren, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Die Perchtoldsdorfer, die mit ihrem jungen Team und neuem Trainerduo Zeljko Radivojevic und Dario Kukic antraten, hielten gut dagegen - mit einem 0:0 ging es in die Kabinen.

Marcel Mottl führt Mitterndorf per Doppelpack zum Sieg

Nach der Pause nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. In der 52. Minute erhielt Mitterndorf einen Elfmeter, den Marcel Mottl souverän zum 1:0 für die Gäste verwandelte. Dieses Tor schien den Knoten gelöst zu haben - 14 Minuten später, in der 69. Minute, war es erneut Mottl, der mit einem weiteren Treffer zum 2:0 den Doppelpack schnürte.

Die Gastgeber aus Perchtoldsdorf gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter um jeden Ball. In der 90. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, den Luis Wecht zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte. Trotz dieses späten Tores reichte die verbleibende Zeit nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den SV Mitterndorf. Die Mitterndorfer zeigten eine starke zweite Halbzeit und unterstrichen ihre Position als Zweitplatzierte der Tabelle. Die Perchtoldsdorfer hingegen können trotz der Niederlage stolz auf ihre Leistung und den Kampfgeist sein, den sie in diesem spannenden Spiel an den Tag gelegt haben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold (2230 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.