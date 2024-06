SG Hinterbrühl/Gießhübl siegt überzeugend gegen SC Achau

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:13

In der 26. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte trat die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl gegen den SC Achau an und konnte das Heimspiel mit einem deutlichen 4:1-Sieg für sich entscheiden. In einem von Anfang bis Ende spannenden Spiel setzte sich die Heimmannschaft durch eine solide Teamleistung und effiziente Chancenverwertung durch. Bereits zur Halbzeit lag Hinterbrühl/Gießhübl mit 1:0 in Führung und baute diese kontinuierlich aus, bevor den Gästen ein Ehrentreffer gelang.

Erste Halbzeit: Ein knapper Vorsprung

Bereits in der ersten Spielminute wurde das Spiel zwischen Hinterbrühl/Gießhübl und dem Sportclub Achau angepfiffen. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an ein hohes Tempo und viel Einsatzbereitschaft. Die Zuschauer sahen eine intensive Anfangsphase, in der sich beide Teams zunächst abtasteten und auf Fehler des Gegners lauerten.

Es dauerte bis zur 40. Minute, bis der erste Treffer des Spiels fiel. Christopher Hülsmann erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft, indem er eine präzise Vorlage seiner Mitspieler nutzte und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Mit diesem wichtigen Führungstreffer im Rücken ging die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Dominanz der Heimmannschaft

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild: Hinterbrühl/Gießhübl agierte selbstbewusst und wollte den Vorsprung weiter ausbauen. Dies gelang ihnen bereits in der 53. Minute, als Julius Leger zum 2:0 traf. Leger verwandelte eine gut herausgespielte Chance und ließ dem gegnerischen Torwart keine Abwehrmöglichkeit.

Der Sportclub Achau zeigte sich nach diesem Treffer sichtlich geschockt und fand nur schwer zurück ins Spiel. Die Heimmannschaft nutzte diese Phase eiskalt aus und erhöhte in der 63. Minute auf 3:0 durch Ramin Akbari. Akbari setzte sich im Strafraum durch und schloss aus kurzer Distanz ab.

In der 73. Minute gelang es Moritz Chmelina, den Spielstand auf 4:0 zu erhöhen. Chmelina verwertete eine Flanke mustergültig und besiegelte damit praktisch den Sieg für Hinterbrühl/Gießhübl. Trotz dieses hohen Rückstands gaben sich die Achauer nicht auf und kämpften weiter um jeden Ball.

In der 86. Minute erzielte Michael Petkovits den Ehrentreffer für den SC Achau zum 4:1. Petkovits verwandelte eine Konterchance souverän und sorgte damit für den Schlusspunkt aus Sicht der Gäste.

Nach insgesamt 93 Minuten, inklusive einer Nachspielzeit von drei Minuten, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Hinterbrühl/Gießhübl feierte einen verdienten 4:1-Sieg und festigte damit seine Position in der Liga.

Die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl zeigte an diesem Abend eine geschlossene Mannschaftsleistung und überzeugte durch Effektivität vor dem Tor. Der Sportclub Achau hingegen muss die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Klasse Ost-Mitte: Hinterbrühl/Gießhübl : Achau - 4:1 (1:0)

86 Michael Petkovits 4:1

73 Moritz Chmelina 4:0

63 Ramin Akbari 3:0

53 Julius Leger 2:0

40 Christopher Hülsmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.