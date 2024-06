Kantersieg für SV Mitterndorf gegen SC Ebergassing

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:47

In der 26. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte trafen der SV Mitterndorf und der SC Ebergassing aufeinander. Von Beginn an dominierten die Mitterndorfer das Spielgeschehen und ließen den Ebergassingern kaum eine Chance. Am Ende stand ein beeindruckender 5:0-Sieg für die Heimmannschaft zu Buche, bei dem Marcel Mottl eine herausragende Rolle spielte. Bereits zur Halbzeit führten die Mitterndorfer mit 4:0 und setzten ihren Siegeszug auch in der zweiten Hälfte fort.

Blitzstart für den SV Mitterndorf

Das Spiel begann rasant und bereits nach zwei Minuten konnte der SV Mitterndorf den ersten Treffer bejubeln. Marcel Mottl, der an diesem Abend in glänzender Form war, brachte die Hausherren früh mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den SC Ebergassing sofort unter Druck, und die Mitterndorfer nutzten ihre Chancen eiskalt.

Nur sieben Minuten später war es erneut Mottl, der die Führung ausbaute. Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte er bereits in der neunten Minute auf 2:0. Die Ebergassinger schienen von diesem Blitzstart völlig überrumpelt und fanden keine Mittel, um die Angriffe der Mitterndorfer zu stoppen.

In der 29. Minute war es erneut Marcel Mottl, der seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte und die Führung auf 3:0 erhöhte. Die Ebergassinger Defensive wirkte überfordert, und es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Mitterndorfer erneut zuschlagen würden. In der 45. Minute war es schließlich Andreas Bohmann, der den 4:0-Halbzeitstand herstellte und damit bereits vor der Pause für eine Vorentscheidung sorgte.

Vierfacher Mottl setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause zeigten sich die Ebergassinger zwar bemüht, doch die Mitterndorfer ließen nichts anbrennen und kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen. In der 48. Minute war es wieder Marcel Mottl, der mit seinem vierten Tor des Abends auf 5:0 stellte und damit endgültig den Deckel auf die Partie setzte.

Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere Höhepunkte, da der SV Mitterndorf das Tempo etwas herausnahm und die Ebergassinger keine nennenswerten Chancen herausspielen konnten. Trotz des hohen Rückstands gaben sich die Gäste nicht auf und kämpften bis zum Schluss, doch gegen die übermächtigen Mitterndorfer war an diesem Tag einfach kein Kraut gewachsen.

Mit diesem überzeugenden Sieg unterstrich der SV Mitterndorf seine Stärken in der 2. Klasse Ost-Mitte und schickte ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Der SC Ebergassing hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, in der kommenden Saison wieder Punkte zu sammeln.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute und besiegelte den klaren 5:0-Erfolg des SV Mitterndorf. Die Heimmannschaft und ihre Fans konnten damit einen gelungenen Fußballabend feiern, während die Ebergassinger die Heimreise mit hängenden Köpfen antreten mussten.

2. Klasse Ost-Mitte: Mitterndorf : Ebergassing - 5:0 (4:0)

48 Marcel Mottl 5:0

45 Andreas Bohmann 4:0

29 Marcel Mottl 3:0

9 Marcel Mottl 2:0

2 Marcel Mottl 1:0

