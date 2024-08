5:2! SV Mitterndorf lässt es zum Saisonauftakt krachen

Spielberichte

Im Auftaktspiel der 2. Klasse Ost-Mitte setzte sich der SV Mitterndorf gegen den FSV Fortuna Mödling mit einem eindrucksvollen 5:2 durch. Die Partie startete ausgeglichen, jedoch konnte der Sportverein Mitterndorf in der zweiten Halbzeit seine Dominanz unter Beweis stellen und das Spiel klar für sich entscheiden.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem frühen Eigentor von Seckin Seyfi, welches den Mitterndorfern in der 15. Minute die Führung bescherte. Nach einem kurzen Moment des Unglaubens erholte sich der FSV Fortuna jedoch schnell und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich in der 31. Minute durch einen Elfmeter, den Patrick Nehme souverän verwandelte.

Die erste Halbzeit blieb spannend und hart umkämpft, da beide Mannschaften bemüht waren, die Oberhand zu gewinnen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten endete die erste Halbzeit mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1, was die Zuschauer auf eine aufregende zweite Hälfte hoffen ließ.

Mitterndorf mit dominanter zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigten die Mitterndorfer eine beeindruckende Leistungssteigerung. In der 63. Minute ging der SV erneut in Führung, als Marcel Mottl einen Elfmeter sicher zum 2:1 verwandelte. Dieses Tor setzte die Gäste unter Druck, die daraufhin alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Mitterndorfer ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und blieben konzentriert.

Mödling konnte in der 69. Minute nochmals zurückschlagen. Armin Brehemovic traf per Freistoß zum 2:2 und hielt die Hoffnung seines Teams aufrecht. Doch diese Hoffnung währte nur kurz, denn Nico Kusch erzielte nur zwei Minuten später das 3:2 und schnürte in der 73. Minute mit einem weiteren Treffer, nach einem schweren Fehler des gegnerischen Torwarts, seinen Doppelpack zum 4:2.

Der Sportverein Mitterndorf zeigte eine starke Teamleistung und dominierte die Schlussphase des Spiels. In der 90. Minute setzte Marco Srba den Schlusspunkt mit einem Treffer zum 5:2, der das Ergebnis besiegelte. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach einer zweiminütigen Nachspielzeit ab, und die Mitterndorfer konnten sich über einen verdienten Sieg freuen.

