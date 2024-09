SV Mitterndorf bleibt nach souveränem Heimsieg in der Tabelle vorne dran

Spielberichte

Der SV Mitterndorf hat in der 3. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte einen klaren 4:1-Sieg gegen den SC Lanzendorf eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und ließen in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen. Die Lanzendorfer fanden zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel und konnten lediglich einen Ehrentreffer erzielen. Die Tore für den Sportverein Mitterndorf erzielten Emir Eren, Cavit Barman (2) und Emmanuel Rodinger, während Tuncay Erbek für Lanzendorf traf.

Mitterndorfer Blitzstart

In den ersten Minuten zeigte der SV sofort, dass er das Spiel dominieren wollte. In der vierten Minute musste der Lanzendorfer Torhüter Mehmet Serttas außerhalb des Strafraums einen Ball vor einem Angreifer wegköpfen, der genau zu Emir Eren gelangte. Dieser zögerte nicht und überhob aus über 20 Metern den Torhüter, um den ersten Treffer für Mitterndorf zu erzielen.

Die Mitterndorfer erhöhten in der 19. Minute auf 2:0: Cavit Barman traf bei einem zentralen Freistoß von knapp außerhalb des Strafraums Latte. Der Schiedsrichter lässt den Freistoß wiederholen weil ein Verteidiger zu früh aus der Mauer lief. Im 2. Versuch traf Cavit Barman ins rechte Eck. Nur 5 Minuten später die nächste Chance: Nach einem verunglückten Rückpass eines Verteidigers landete der Ball bei Andreas Bohmann, dessen Schuss der Lanzendorfer Goalie gerade noch zur Ecke klären konnte. In der Folgezeit erspielten sich die Gastgeber weitere Chancen. Nico Kusch scheiterte in der 45. Minute mit einem Schuss aus etwa 20 Metern knapp, sodass es zur Halbzeit beim 2:0 blieb.

Hausherren erzwingen mit Doppelschlag die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. In der 47. Minute traf Emmanuel Rodinger nach einem schönen Pass rechts im Strafraum flach ins lange Eck und erhöhte auf 3:0. Die Lanzendorfer zeigten kaum Gegenwehr und ließen den Gastgebern viel Raum.

In der 54. Minute war es erneut Cavit Barman, der nach einem schönen Pass rechts in den Strafraum zog, seinen Gegenspieler mit einem Haken ins Leere rutschen ließ und flach ins lange Eck schoss. Der Verteidiger konnte selbst mit einem versuchten Handspiel den Ball nicht abwehren. Damit stand es 4:0 für den SV Mitterndorf.

Die wenigen Offensivaktionen des SC Lanzendorf blieben ohne großen Erfolg. Berin Jashari schoss in der 76. Minute aus spitzem Winkel ins Außennetz. Den Ehrentreffer für die Lanzendorfer erzielte schließlich Tuncay Erbek in der 81. Minute. Er verwandelte einen direkten Freistoß, wobei die Mauer der Mitterndorfer eher löchrig wirkte und der Ball durchging.

In den Schlussminuten erhitzte sich die Stimmung noch einmal, als Andreas Bohmann nach einem Abseitspfiff des Schiedsrichters Gelb sah und von seinen Mitspielern beruhigt werden musste. Der Schlusspfiff erfolgte nach 93 Minuten, und das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SV Mitterndorf. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung, sicherten sich die drei Punkte und belegen den 2. Platz in der Tabelle.

Aufstellungen:

Mitterndorf:

David Glitia, Erik Wieselthaler, Emmanuel Rodinger, Nico Kusch, Sebastian Leutner, Andin Ajvazaj, Andreas Bohmann (K), Emir Eren (64. Fabian Kusch), Oliver Oniezki, Leon Simsek (83. Matthias Dürr), Cavit Barman

Ersatzspieler: Alexander Brglez, Kamil Eren, Marcel Mottl, Julian Hofmeister, Fabian Kusch, Matthias Dürr

Trainer: Manfred Kusch

Lanzendorf:

Mehmet Serttas, Tuncay Erbek, Berin Jashari, Yunus Aslan (K), Nemanja Milosevic, Serkan Ekinci, Tugay Ekinci (64. Harun Gündüz), Deniz Altindas, Richard Hnelozub (37. Davor Krzanovic), Patrick Bauer, Michael Schermann

Ersatzspieler: Christian Kern, Lukas Gibley, Harun Gündüz, Davor Krzanovic, Kaan Altindas, Niklas Bauer

Trainer: Christian Vanek

Gelbe Karten:

Andin Ajvazaj (52. Kritik), Jürgen-Peter Jurenitsch (Funktionär/84. Kritik), Manfred Kusch (Trainer/84. Kritik), Andreas Bohmann (87. Kritik) bzw Patrick Bauer (18. Foul), Nemanja Milosevic (58. Kritik), Mehmet Serttas (91. Unsportl.)

Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan

Mitterndorf 150 Zuseher

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (33180 Bonuspunkte)

2. Klasse Ost-Mitte: Mitterndorf : Lanzendorf - 4:1 (2:0)

81 Tuncay Erbek 4:1

54 Cavit Barman 4:0

47 Emmanuel Rodinger 3:0

19 Cavit Barman 2:0

5 Emir Eren 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.