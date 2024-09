Überlegener Sieg für Siebenhirten/Wien gegen Perchtoldsdorf II

Spielberichte

Der Sportclub Siebenhirten/Wien hat in der 6. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte (NÖ) einen eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen Perchtoldsdorf II eingefahren. Mit einer überzeugenden Vorstellung, vor etwa 80 Zuschauer, legte das Team von Beginn an den Grundstein für diesen Erfolg und dominierte das Spiel über die gesamten 90 Minuten.

Entscheidung schon zur Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase zeigte der Sportclub Siebenhirten/Wien, dass sie das Spiel bestimmen wollten. In der 32. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Tochukwu Ezeh, der bereits in der bisherigen Saison seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hatte, brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Es war ein perfekt herausgespielter Angriff, der die Abwehr von Perchtoldsdorf II überrumpelte und den Torhüter chancenlos ließ.

Nur zwei Minuten später legte der Sportclub nach. In der 34. Minute war es Christoph Dorfer, der das 2:0 erzielte. Nach einem gut platzierten Pass in die Tiefe war Dorfer zur Stelle und erhöhte die Führung. Die Abwehr von Perchtoldsdorf II hatte erneut das Nachsehen, und die Zuschauer feierten begeistert den Treffer.

Siebenhirten/Wien ließ sich auch nach der Zwei-Tore-Führung nicht zurückfallen und setzte den Gegner weiterhin unter Druck. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es erneut Tochukwu Ezeh, der seine Torgefährlichkeit bewies. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er auf 3:0 und brachte die Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die Pause. Die Defensive von Perchtoldsdorf II wirkte in diesen Minuten überfordert und fand kein Mittel gegen die angriffslustigen Gastgeber.

Souveräne zweite Spielhälfte

Nach dem Seitenwechsel versuchte Perchtoldsdorf II, das Spiel noch einmal spannender zu gestalten, jedoch ohne Erfolg. Die Defensive von Siebenhirten/Wien stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die Heimmannschaft konzentrierte sich nun darauf, die Führung zu verwalten und gelegentlich Konter zu fahren.

In der 78. Minute machte David Joseph endgültig alles klar. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 4:0 und besiegelte den klaren Sieg für Siebenhirten/Wien. Josephs Treffer war das i-Tüpfelchen auf eine überragende Mannschaftsleistung. Die Fans feierten ausgelassen, während Perchtoldsdorf II endgültig geschlagen war.

In den verbleibenden Minuten passierte nicht mehr viel, und der Schiedsrichter beendete das Spiel. Der Sportclub Siebenhirten/Wien konnte sich über einen hochverdienten 4:0-Erfolg freuen und zeigte, dass sie in der 2. Klasse Ost-Mitte (NÖ) ein ernstzunehmender Gegner sind. Perchtoldsdorf II hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, im nächsten Spiel wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse Ost-Mitte: Siebenhirten/Wien : Perchtoldsdorf II - 4:0 (3:0)

78 David Joseph 4:0

44 Tochukwu Ezeh 3:0

34 Christoph Dorfer 2:0

32 Tochukwu Ezeh 1:0

