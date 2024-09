Spektakel in Münchendorf: SC Münchendorf besiegt SC Brunn/Geb. II mit 4:3

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 13:02

Der SC Münchendorf hat in einem spannenden Spiel den SC Brunn/Geb. II mit 4:3 besiegt. Zur Halbzeit führten die Münchendorfer, vor etwa 75 Zuschauern, bereits mit 3:0 und sahen wie der sichere Sieger aus. Doch die Brunner gaben nicht auf und kämpften sich in einer dramatischen zweiten Hälfte fast noch zurück ins Spiel. Am Ende konnten die Gastgeber den Vorsprung knapp über die Zeit retten und feierten einen wichtigen Sieg.

Traumstart für den SC Münchendorf

Schon früh in der Partie setzte der SC Münchendorf die Gäste aus Brunn unter Druck. In der 13. Minute erzielte Karim Ahmed das 1:0 für die Münchendorfer. Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Wiesner in der 17. Minute brachte den Sportclub Münchendorf weiter in Führung. Die Münchendorfer spielten selbstbewusst und kontrollierten das Spielgeschehen. In der 36. Minute erhöhte Zemri Deari mit einem weiteren Treffer auf 3:0 und sorgte damit für einen komfortablen Halbzeitstand.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Brunner ein völlig anderes Gesicht und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 73. Minute gelang Nico Volny der Anschlusstreffer zum 3:1. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd war geweckt, doch der SC Münchendorf antwortete postwendend. Nur zwei Minuten später stellte Taulant Zeneli mit einem sehenswerten Freistoß den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Doch die Brunner gaben nicht auf: Erneut Nico Volny traf in der 79. Minute, ebenfalls per direktem Freistoß, zum 4:2. Nur vier Minuten später brachte Andreas Janik die Gäste mit seinem Tor in der 83. Minute sogar auf 4:3 heran. Die letzten Minuten waren geprägt von einem offenen Schlagabtausch, doch der SC Münchendorf konnte den knappen Vorsprung verteidigen und das Spiel mit 4:3 gewinnen.

Mit diesem Sieg festigt der SC Münchendorf seine Position in der 2. Klasse Ost-Mitte und zeigt, dass sie auch gegen ein starkes Team wie den SC Brunn/Geb. II bestehen können. Die Brunner hingegen müssen sich nach einer kämpferischen Leistung trotz der Niederlage nicht verstecken und können auf die gezeigte Moral aufbauen.

2. Klasse Ost-Mitte: Münchendorf : Brunn/Geb. II - 4:3 (3:0)

83 Andreas Janik 4:3

79 Nico Volny 4:2

75 Taulant Zeneli 4:1

73 Nico Volny 3:1

36 Zemri Deari 3:0

17 Eigentor durch Sebastian Wiesner 2:0

13 Karim Ahmed 1:0

