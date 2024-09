Spannender Krimi endet mit Unentschieden zwischen ASV Hinterbrühl und Gumpoldskirchen

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 15:23

Das Spiel zwischen ASV Hinterbrühl und Gumpoldskirchen in der 7. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte (NÖ) endete mit einem packenden 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, die durch zahlreiche Tore und Karten geprägt war. Die zirka 90 Zuschauer bekamen eine dramatische Schlussphase geboten, die das Spiel zu einem echten Krimi machte.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Halbzeit

Gumpoldskirchen startete stark in die Partie und setzte die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl früh unter Druck. Bereits in der 12. Minute konnte Maximilian Sostar die Gäste mit 1:0 in Führung bringen. Sein Treffer sorgte für einen ersten Stimmungshöhepunkt im Spiel.

ASV Hinterbrühl ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte den Weg nach vorne. In der 40. Minute wurden die Bemühungen der Heimmannschaft belohnt. Philipp Witthöft gelang es, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen, wodurch die Hinterbrühler wieder ins Spiel zurückfanden. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Spektakuläre zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ereignisreich, als Gumpoldskirchens Betreuer Orbel Avanessian in der 47. Minute mit Gelb-Rot von der Bank verwiesen wurde. In der 63. Minute erzielte erneut Philipp Witthöft ein Tor und brachte die Heimelf mit 2:1 in Front. Er konnte einen Freistoß direkt im Tor unterbringen.

In der 72. Minute konnte Maximilian Sostar seinen zweiten Treffer erzielen, nur diesmal leider ins eigene Tor. Der Spielstand war nun 3:1 für die Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl. Manche dachten schon an die Vorentscheidung.

Gumpoldskirchen gab sich nicht geschlagen und zeigte Moral. In der 76. Minute erzielte Marc Jamgotschjan den Anschlusstreffer zum 3:2. Die Spannung war nun greifbar und das Spiel wurde zunehmend hitziger.

Elfmeter und viermal Rot

Die Schlussphase hatte es in sich. In der 92. Minute sah Maximilian Sostar in einer Aktion die Gelb-Rote Karte. Zwei Minuten später gab es dann Strafstoß für die Gäste und Gelb-Rot für Rene Leutgeb vom Heimverein. Zusätzlich wurde auch der Trainer der Gastgeber, Clemens Maurer, wegen Beleidigung ausgeschlossen. Den fälligen Elfmeter nutzte Sasa Petrovic und erzielte somit in der 95. Minute den umjubelten Ausgleich. In der selben Minute sah Marc Jamgotschjan auch die Gelb-Rote Karte.

Dies war der Schlusspunkt einer intensiven und aufregenden Partie, die nichts für schwache Nerven war.

Das Spiel zwischen ASV Hinterbrühl und Gumpoldskirchen bleibt den Fans sicherlich lange in Erinnerung, da es alles bot, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: Tore, Karten und eine packende Schlussphase.

2. Klasse Ost-Mitte: ASV Hinterbrühl : Gumpoldsk. - 3:3 (1:1)

95 Sasa Petrovic 3:3

76 Marc Jamgotschjan 3:2

72 Eigentor durch Maximilian Sostar 3:1

63 Philipp Witthöft 2:1

40 Philipp Witthöft 1:1

12 Maximilian Sostar 0:1

