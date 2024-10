Überzeugender Heimsieg: Siebenhirten/Wien gewinnt gegen SC Moosbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:20

In der 8. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte (NÖ) trafen der Sportclub Siebenhirten/Wien und der Sportclub Moosbrunn aufeinander. Die Hausherren gingen, vor etwa 50 Zuschauern, mit einem 4:1 als klare Sieger vom Platz. David Joseph, Clemens Sujer und Turgay Baglan waren die herausragenden Spieler für die Heimmannschaft. Nach einer frühen Führung durch David Joseph schafften es die Gäste kurzzeitig, durch Philipp Preisinger auszugleichen, bevor Siebenhirten/Wien die Kontrolle über das Spiel übernahm und ihre Dominanz bis zum Ende des Spiels aufrechterhielt.

Frühe Führung und Ausgleich

Das Spiel begann mit einer dominanten Phase für die Gastgeber. Bereits in der 13. Minute setzte David Joseph ein frühes Zeichen und brachte Siebenhirten/Wien mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Gastgeber spielten mit viel Energie und suchten den Weg nach vorne, doch die Moosbrunner blieben nicht lange untätig. In der 22. Minute gelang Philipp Preisinger der Ausgleich für die Gäste. Mit einem gut platzierten Schuss ließ er dem Torwart der Hausherren keine Chance und stellte das Spiel wieder auf Anfang.

Der Ausgleichstreffer motivierte beide Teams, den Druck zu erhöhen, doch es war Siebenhirten/Wien, die erneut die Führung übernahm. In der 36. Minute war es wieder David Joseph, der mit seinem zweiten Treffer des Tages seine Mannschaft mit 2:1 in Front brachte. Sein Tor war das Ergebnis eines gut herausgespielten Angriffs, der die Defensive der Moosbrunner ausmanövrierte und ihnen keine Möglichkeit zur Abwehr ließ.

Dominante zweite Halbzeit der Gastgeber

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber mit viel Schwung aus der Kabine. Siebenhirten/Wien setzte die Gäste unter enormen Druck und kontrollierte das Spielgeschehen. Die Moosbrunner hatten Schwierigkeiten, sich aus ihrer Hälfte zu befreien und gerieten zunehmend in die Defensive. Dieser Druck zahlte sich dann in der 77. Minute aus, als Clemens Sujer mit einem kraftvollen Schuss das 3:1 erzielte und damit die Führung weiter ausbaute.

Die Gäste versuchten zwar, wieder ins Spiel zu finden, doch es waren die Gastgeber, die den letzten Treffer des Tages erzielten. Turgay Baglan krönte seine Leistung in der 82. Minute mit einem Tor, das den 4:1-Endstand besiegelte. Mit einem gezielten Abschluss machte er alle Hoffnungen der Moosbrunner auf eine Aufholjagd zunichte und stellte den verdienten Sieg für Siebenhirten/Wien sicher.

In den verbleibenden Minuten des Spiels ließ der Sportclub Siebenhirten/Wien nichts mehr anbrennen und verwaltete den Vorsprung souverän. Die Moosbrunner zeigten zwar in Ansätzen ihr Können, waren jedoch letztlich nicht in der Lage, den Gastgebern noch gefährlich zu werden. Das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Erfolg für die Hausherren, die damit ihre Ambitionen in der 2. Klasse Ost-Mitte unterstrichen.

2. Klasse Ost-Mitte: Siebenhirten/Wien : Moosbrunn - 4:1 (2:1)

82 Turgay Baglan 4:1

77 Clemens Sujer 3:1

36 David Joseph 2:1

22 Philipp Preisinger 1:1

13 David Joseph 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.