Hinterbrühl/Gießhübl gewinnt Torfestival gegen Lanzendorf

2. Klasse Ost-Mitte: Lanzendorf hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 3:4-Niederlage gegen Hinterbrühl/Gießhübl lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Vor rund 70 Fans setzte sich das Auswärtsteam knapp durch. Hinterbrühl/Gießhübl holte den ersten Dreier der Saison.

Die Zuschauer mussten bis zur 28. Spielminute warten, ehe sie einen Treffer zu sehen bekamen. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl ging durch Florian Wirth in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. Für das 0:2 und 0:3 war Michael Biegler verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (30./38.). Der tonangebende Stil von Hinterbrühl/Gießhübl spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Der vierte Streich des Gasts war Hans Peter Ernstberger vorbehalten (47.). Mit einem 0:4-Zwischenstand schien das Spiel entschieden zu sein. Doch kurz nach der Pause beförderte Srdjan Savic das Leder zum 1:4 des SC Lanzendorf über die Linie (48.). Davor Krzanovic versenkte den Ball in der 65. Minute im Netz der SG Hinterbrühl/Gießhübl und verkürtzte auf 2:4. Savic konnte mit seinem zweiten Treffer die Gastgeber sogar noch auf 3:4 heran bringen. Doch mehr wollte dann nicht mehr gelingen. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Lanzendorf deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der Gastgeber noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Für Hinterbrühl/Gießhübl steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Hinterbrühl/Gießhübl machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang neun wieder.

Der SC Lanzendorf startete denkbar schlecht in die Saison und steht nach zwei Spielen noch ohne Punkte da.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Lanzendorf – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 3:4 (0:3)

28 Florian Wirth 0:1

30 Michael Biegler 0:2

38 Michael Biegler 0:3

47 Hans Peter Ernstberger 0:4

48 Srdjan Savic 1:4

65 Davor Krzanovic 2:4

76 Srdjan Savic 3:4

